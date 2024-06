El PP lleva esta semana al Congreso su reforma de ley para perseguir ataques ecologistas al patrimonio histórico

El PP pedirá el próximo martes el respaldo del Pleno del Congreso para reformar la Ley de Patrimonio Histórico con el fin de que los ataques vandálicos a los bienes históricos, culturales y artísticos no queden "impunes", una iniciativa que tiene su origen en las acciones de plataformas ecologistas contra obras de arte. Será a través de una proposición de ley en la que los 'populares' recuerdan los recientes "ataques" perpetrados contra obras de arte, no solo en nuestro país sino en todo el mundo. Y es que, en los últimos años se ha hecho cada vez más frecuente que grupos ecologistas lleven acabo ataques contra obras emblemáticas para hacer llegar sus reivindicaciones. Ocurrió en el año 2022 en el museo del Louvre (París) con 'La Gioconda' de Leonardo da Vinci, pero también lo hemos visto en nuestro país. En 2022, dos activistas de Futuro Vegetal se pegaron a los marcos 'La maja desnuda' y de 'La maja vestida' de Francisco de Goya expuesto en el Museo Nacional del Prado en Madrid en señal de protesta por la emergencia climática, posteriormente en 2023, varios activistas de esta misma plataforma arrojaron líquido rojo sobre la Puerta de los Leones del Congreso al grito de "justicia climática ya". EVITAR EL 'EFECTO LLAMADA' Unas acciones que, según el PP, suponen una "nueva amenaza" contra el patrimonio histórico, cultural y artístico, ya que no solo genera el denominado "efecto llamada", sino que también pueden ocasionar "daños irreparables" en obras de valor e interés "insustituible". Por ello, consideran que los poderes públicos no pueden permanecer "impasibles", ni tampoco "confiar en que la actual normativa sea suficiente". Según apunta la iniciativa recogida por Europa Press, "conviene tipificar con precisión" los delitos para que el "desprecio" al Patrimonio Histórico y la "desconsideración de su importancia" no quede "impune". Para ello, los de Alberto Núñez Feijóo proponen introducir dos nuevas infracciones específicas en el artículo 76.1 de la ley de Patrimonio Histórico para que se tipifique con "exactitud" las conductas que atenten contra los bienes protegidos. MULTAS DE 60.000 A 150.000 EUROS Asimismo, en el artículo 76 de dicha ley, proponen por un lado incluir en el tercer apartado la cuantía de las multas, que oscilan entre los 60.000 hasta los 150.000 euros, y además modificar el segundo apartado para aquellos caso en los que la lesión sea valorable económicamente. Por último, quieren que se modifique el artículo 72 de la norma y se añada una restricción de acceso a los archivos, bibliotecas y museos donde haya bienes protegidos para "reforzar la proyección y conservación".

Compartir nota: Guardar Nuevo