Errejón subraya que la reflexión para rearmar Sumar será "lenta" y que habrá un grupo colegiado que pilote el proceso

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado que la dirección de la formación comenzará un proceso de reflexión y rearme que será "lento" y que habrá un grupo colegiado que asuma las tareas organizativas de forma temporal, tras la renuncia de la vicepresidenta Yolanda Díaz como coordinadora general. En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, Errejón ha explicado que en pocas horas se reunirá el Grupo Coordinador de Sumar y anticipa que "no pasará nada extraordinario". "La dirección política de Sumar comenzará un proceso de reflexión política para ver cómo se revierten unos resultados que en toda Europa y en España han sido negativos. Ver cómo se pone en marcha la legislatura y ver cómo las ideas de la democracia, de la justicia social y de la igualdad se pueden abrir paso frente a las ideas del odio del penúltimo contra el último", ha subrayado. Por tanto, se abre un periodo de reflexión y se le "encargara a algunos compañeros" la "tarea de la conducción de ese proceso en lo organizativo". "Básicamente lo que va a pasar es que iniciamos un proceso que va a ser largo, va a ser pausado, va a ser a otro ritmo y por tanto no esperen grandes sorpresas", ha zanjado. Cuestionado sobre si piensa que está en entredicho su puesto de portavoz en el Congreso, en relación a una información publicada por el diario ABC, Errejón ha respondido que "no le llega" esa idea.

