El PP se reunirá con Bolaños y con Jurová pero avisa que los tiempos no los marca Sánchez

Madrid, 13 jun (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que su partido se reunirá con el Gobierno pero también con la mediación de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aunque ha avisado de que los tiempos no los marca Sánchez.

"Los tiempos no los va a marchar Pedro Sánchez por muy desesperado que esté", ha dicho Tellado en rueda de prensa en el Congreso tras reiterar que el PP "no va a aceptar un ultimátum de nadie y menos de un Gobierno derrotado y que claudica ante el independentismo".

Después de que fuentes del Ministerio de la Presidencia hayan señalado que han emplazado a que el encuentro entre Bolaños, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons y la vicepresidenta europea pudiera ser este viernes en Madrid, si Jurová pudiera desplazarse o bien la próxima semana en Bruselas, los populares inciden en que los tiempo no los debe marcar el Ejecutivo.

No obstante, Tellado ha señalado que todavía no han recibido respuesta de Jurová a participar en un encuentro aunque ha dejado claro que el PP no se reunirá a solas con el Gobierno y solo lo hará con la mediación europea.

"Nosotros nos reunimos con el Gobierno y con la Comisión Europea. La inmensa mayoría de la sociedad no se fía de Sánchez y nosotros menos", ha incidido tras afirmar que el PP no ha cambiado de postura respecto a su propuesta de renovación del poder judicial.

En este sentido, ha recordado que la propuesta de los populares sigue siendo renovar el CGPJ y al mismo tiempo modificar la ley que lo determina para que la Justicia "se despolitice".

Y sobre la propuesta del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, que este jueves ha remitido a las Cortes sobre los nombramientos que "deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada" en la Carta Magna, Tellado ha negado que este planteamiento coincida con el del Gobierno.

"Sánchez no ha hecho una propuesta...ha pretendido chantajear", ha remarcado tras acusar al presidente de atacar e intentar controlar a los jueces: "Es tremendamente grave".

Por ello, el portavoz del PP ha considerado que el Gobierno no busca "realmente" renovar el CGPJ y ha avisado de que si lo que quiere es su control "no cuente con el PP", pero que si quiere despolitizar el órgano "nos puede encontrar".

"La voluntad de diálogo está encima de la mesa y estamos dispuestos a hacerlo a tres bandas", ha asegurado.

Tellado tampoco ha avanzado cuándo presentará el PP un recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía, frente a la que se opondrán por todos los medios para "tumbarla".

"Lo haremos de la forma más eficiente y cuando sea más efectivo", ha dicho en torno a la presentación de un recurso ante el TC. EFE

rdm-eaa/lml

(Foto) (Vídeo)