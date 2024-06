Guitarte: "No conseguir un escaño en las europeas no es el fin de la coalición Existe"

El número 1 de Existe, Tomás Guitarte, ha lamentado que la formación política no haya conseguido ningún escaño en las elecciones europeas, aunque ha apuntado que esto "no es el fin de la coalición". La coalición ha obtenido 15.177 votos, el 2,91%. "Se ha confirmado lo que avanzaban los sondeos, que se iba a votar en clave nacional. Creo que hemos dado un paso adelante, hemos cubierto una etapa que sentíamos la obligación de intentar; teníamos la obligación moral de intentarlo todo en defensa de Teruel, de Aragón y de la España vaciada, y queríamos que se supiese que en esta España actual hay problemas que pueden tener solución", ha expuesto. En cuanto al sentido del voto, Guitarte ha reconocido que no han sido capaces "de romper la polarización que se ha instalado en la vida política, que ha sido todavía más acusada en estas elecciones". Sin embargo, "esta coalición nos ha permitido entrar en contacto con formaciones políticas de toda España", ha dicho, al tiempo que ha agregado que "es un proyecto que esperamos que se consolide, porque podemos aportar un espacio político que intente romper esa polarización que tanto perjudica a este país". "Sabíamos que era difícil, pero sabemos que era una obligación que teníamos, y esta coalición abre un camino que en el futuro nos llevará muy lejos", ha concluido Tomás Guitarte.

