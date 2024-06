Cañas augura el "renacer" de Ciudadanos si obtiene representación en las elecciones europeas

El cabeza de lista de Ciudadanos a las elecciones europeas del próximo domingo 9 de junio, Jordi Cañas, ha asegurado que si su partido obtiene representación en el Parlamento Europeo "será el inicio de un nuevo CS". "Vamos a refundar y renacer nuestro partido", ha apostillado. "Si obtenemos representación será el inicio de un nuevo Ciudadanos, el partido de la reconstrucción y de la renovación, será el renacimiento de Ciudadanos", ha manifestado Cañas este viernes en el acto de cierre de campaña del partido 'naranja', que ha tenido lugar en Madrid. De esta forma, el eurodiputado ha recalcado que "vale la pena" ser de Ciudadanos y ha pedido a los asistentes y "a todos los españoles" que "se sumen" a la opción 'naranja'. "Les pido a los ciudadanos que confíen en un proyecto que ha demostrado que vale la pena y que quiere seguir demostrándolo en el futuro", ha alentado. En este sentido, Cañas ha cargado contra "otras" formaciones políticas que buscan "pelearse en el barro por ser presidente de España", opciones que a su juicio se apoyan en un voto contrario a las demás formaciones y no a favor del proyecto propio, algo que "no vale la pena". SE CONSIDERA GANADOR DEL DEBATE El cabeza de lista de CS también ha remarcado que a su juicio fue él quien "ganó" el debate a nueve del pasado jueves en RTVE, alegando a que fue 'trending topic' en las redes sociales y lideró las intervenciones contra ocho contrincantes, llevando el debate "al terreno europeo". Así, Cañas ha cargado contra unos partidos que "no se atrevieron a hablar de Europa durante el debate porque tienen miedo" y porque es en ese terreno el que "gana" es el partido 'naranja'. Ha dicho que las demás formaciones políticas no hablan a los adultos "como adultos" e intentan centrar el debate "en Feijóo --presidente del PP--; Sánchez --presidente del Gobierno--; y en las causas judiciales de Begoña Gómez --esposa de Sánchez--". "Esta campaña iba de Europa y desde Ciudadanos hemos hecho lo que nadie ha hecho, que es hablar por y para los ciudadanos tratándolos como adultos que los respetan y los escuchan", ha destacado Cañas. Por ello, se ha dirigido "especialmente a aquellos que en alguna ocasión votaron a Ciudadanos" para transmitirles que confíen en su formación y el futuro de ésta. En el acto, también han intervenido el 'número dos' de Cañas, Javier Nart, quien ha puesto en valor el compromiso de su formación con las ideas que defienden frente a aquellos que "estafan a la ciudadanía" prometiendo algo y luego haciendo "exactamente lo contrario"; y la tercera en las listas a los comicios europeos del partido 'naranja', Mariana Boadella.

