Reprimenda en el Senado a Armengol por acabar la comisión del 'caso Koldo' animando a votar el 9J contra los bulos

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha cerrado este viernes su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo' animando a votar en las elecciones europeas del domingo contra quienes basan su política en los "bulos", en referencia a PP y Vox, una alocución que le ha provocado una reprimenda por parte del presidente de la comisión, Eloy Suárez, que incluso cree que puede tener "consecuencias" para la socialista. En su última intervención en la comisión y tras un duro interrogatorio por parte del PP, que le ha sacado el tema de la esposa del presidente Pedro Sánchez y ha llegado a decir que "o miente o es una irresponsable", Armengol ha dicho "detestar totalmente" el uso de "bulos" y de "mentiras" buscando "la destrucción del adversario político" y que se haga política con "el desprestigio de las instituciones". "Y mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente en las elecciones y que deje claro que ésta no es la forma de hacer política", ha remachado, entre aplausos de los socialistas y las protestas de los senadores del PP. Eloy Suárez ha tratado de frenarla subrayando que una comparecencia ante una comisión de investigación no es el lugar adecuado para esos discursos. "Me parece absolutamente impresentable lo que ha hecho. Parece mentira que usted, siendo presidenta de una institución, haya hecho lo que acaba de hacer --ha afirmado el presidente de la comisión--. Tomamos nota y ya veremos si tiene alguna consecuencia". EL PP LA ACUSA DE REIRSE DEL SENADO Una vez acabada la comisión, los senadores del PP que han interrogado a Armengol, Luis Santamaría y Fernando Martínez-Maíllo, han comparecido ante los periodistas para reaccionar a la intervención de la expresidenta balear, acusándola de "intentar tapar" con este último alegato todo lo que tiene que ver con la trama Koldo. "Creo que es impresentable y es inaceptable", ha proclamado Maíllo, que no descarta elevar este asunto a la Junta Electoral Central (JEC), aunque ha delegado esta competencia en la Mesa de la comisión de investigación, en la que los 'populares' tienen mayoría. En cualquier caso, los senadores del PP han expresado su "indignación" por estas palabras de Armengol, acusándola de "faltar el respeto al Senado" siendo ella presidenta del Congreso e insinuando que "prácticamente ha pedido el voto" desde la comisión de investigación. Por ello, el PP ha vuelto a pedir su dimisión como presidenta del Congreso. "Si la hubiéramos dejado, hubiera pedido quizás mucho más el voto, pero es evidente que todos estábamos entendiendo que lo que estaba haciendo era llamar la participación a su beneficio", ha sostenido.

