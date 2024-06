Vox pide habilitar julio y "apretar" con la "flojita" comisión del PP sobre la UCM llamando a Begoña Gómez y rectores

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido habilitar la actividad parlamentaria en la Cámara en julio y "apretar" con la "flojita" comisión del PP sobre la Universidad Complutense de Madrid llamando a comparecer a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los rectores de las universidades. "Vamos a habilitar julio, vamos a hacer la comisión de investigación en julio, que vengan los rectores aquí a decir cómo llegó Begoña Gómez al puesto que llegó a esa cátedra", ha lanzado Monasterio a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid. Este miércoles los 'populares' registraron una comisión de investigación con el objetivo de aclarar si hubo "nepotismo o irregularidades" entre esta universidad y la mujer del presidente con el objetivo de "devolver el buen nombre" a este centro. Asimismo, la portavoz de Vox ha apuntado al PP que si "querían saber lo que ha pasado" deberían haber llamado a Gómez a la comisión de investigación abierta en el Senado donde tienen mayoría absoluta. Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha ironizado con que el PP quisiera "sacar la política de las universidades" y ahora presente esta comisión. Ha aludido a la autonomía universitaria, porque su gestión tiene que ""estar sometida a su fiscalización en los tribunales". "La política no debe controlar a la universidad y no debe fiscalizar las decisiones de carácter universitario que se tome. Para eso están los tribunales. ¿Hay que exigir a la universidad? Claro, por supuesto que la Cámara de Cuentas controle cómo se gestiona el dinero público pero someter a la universidad que tiene su autonomía universitaria a un control político yo creo que es muy peligroso", ha trasladado. La líder de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot, ha vuelto a criticar la iniciativa del PP que considera un "circo", especialmente porque "vetan cualquier investigación que roza a la presidenta" para luego presentar una comisión que "busca un titular en vísperas de elecciones". Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha tachado de "desesperado" al PSOE tras registrar una comisión sobre los fallecidos en las residencias durante la pandemia, insistiendo en que lo que busca es el "revisionismo" de lo ocurrido en el Covid-19. Preguntado por si prevén llamar a la mujer del presidente a la comisión de la UCM, ha señalado que aún no tienen la lista de comparecientes. "Lo veremos cuando se constituya la comisión, pues tendremos que dar un plazo y estudiaremos que vengan aquí las personas que puedan arrojar luz sobre qué ha pasado con esa cátedra", ha concluido.

