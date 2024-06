Feijóo acusa a Sánchez de recurrir al "victimismo" tras el caso de su esposa: "Es un presidente realmente dimitido"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de recurrir al "victimismo" tras la citación judicial a su esposa porque está "a la desesperada". Aunque ha dicho que se trata de un presidente del Gobierno "realmente dimitido", considera que puede "hacer cualquier cosa para aferrarse al poder" porque "cada día traspasa un nuevo límite" y ha "traspasado todos los de la vergüenza ajena". "El victimismo y el enfrentamiento son sus herramientas. El cambio político es la nuestra. El intentar dividir es su objetivo, el nuestro es unir", ha proclamado Feijóo en un mitin en Sevilla junto al presidente de la Junta de Andalucía un día después de conocer la citación a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y la segunda carta de Sánchez a los ciudadanos hablando de "zafio montaje". El presidente de los 'populares' ha afirmado que las cartas de Pedro Sánchez son "un recurso para no dar la cara" ni "dar explicaciones" sobre la investigación a su esposa, repitiendo "la matraca de la derecha y la extrema derecha". "La primera carta la escribió para ocultar la situación judicial de su pareja y la segunda para tapar su citación en el juzgado. Ese es el resumen", ha enfatizado, para añadir que "política, ética y moralmente es inadmisible" lo que está ocurriendo en España con la esposa del presidente del Gobierno. Feijóo ha indicado que la "diferencia entre una democracia y una dictadura" es que en la primera en el estrado de un juez "no existe condición, ni patrimonio, ni privilegios de nadie", de forma que "cuando alguien comete un delito" es "juzgado con independencia se llame como se llame" y "tenga los apellidos que tenga, sea o no presidente del Gobierno". CREE QUE "SE HAN MULTIPLICADO LAS RAZONES" PARA VOTAR AL PP Tras asegurar que se han "multiplicado las razones" para votar al PP el 9 de junio porque se han "mutiplicando las mentiras" y las "tomaduras de pelo", ha apelado a la movilización para dar "respuesta" a un Gobierno "paralizado" que está presidido por "un presidente realmente dimitido", al que "solo le queda el cargo" y "el ego de aferrarse a él". Por eso, ha pedido que "la respuesta de los españoles se multiplique con la misma intensidad" el domingo en las urnas porque tienen "miles y miles de razones para votar aún más". A su entender, han empezado la "cuenta atrás" tras "mentir" a los ciudadanos y "comercializar" sus principios. "Y el único proyecto que tenían, que era Pedro Sánchez, se está desmoronando. Ya solo les queda el empate para decir que somos iguales, para decir que todo sigue igual, para decir incluso que han ganado y para decir a los españoles que les damos la razón a pesar de sus desmanes. Y no podemos permitirlo", ha manifestado, para reclamar no caer en la "trampa del empate socialista" porque, a su juicio, España no lo merece. En este punto, Feijóo ha avisado que las elecciones del domingo "van entre el PSOE y el PP", de forma que "cualquier voto que no sea para el Partido Popular maquillará el resultado del Partido Socialista y Sánchez lo celebrará como propio". "LA CAMPAÑA ELECTORAL SE LES ESTÁ ATRAGANTANDO" Feijóo ha acusado a Sánchez y al PSOE de "apelar al miedo" al tener "miedo a la opinión de los españoles" y llevarlo "todo a la derecha o a la izquierda" cuando "esto es una cuestión de honestidad y no de ideología". "De lo que estamos hablando es de la honestidad de los políticos, no de su ideología", ha resaltado. Es más, ha dicho que "se inventan campañas" porque "la campaña electoral se le está atragantando día a día" y se dedican "insultar". "Están ya a la desesperada. Tan a la desesperada que el mismo que escribió una carta que fue un engaño de arriba abajo, ahora escribe la segunda carta", ha enfatizado, para pedir un "poco de respeto" a la "inteligencia de los ciudadanos". Sin embargo, ha advertido de que quien "quien ha hecho cualquier cosa para llegar al poder" puede que "vuelva a hacer cualquier cosa para aferrarse al poder". "Cada día se supera a sí mismo, cada día traspasa un nuevo límite, ya han traspasado todos los de la vergüenza ajena", ha aseverado, para subrayar que "nunca" habían tenido un presidente "tan vanidoso, tan soberbio y tan chulesco para un pueblo tan trabajador, tan humilde y tan sensato como es el conjunto del pueblo español". DENUNCIA LA "PINZA" ENTRE PSOE Y VOX Unos días después de que la oposición tumbase los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla, Feijóo ha señalado "el PSOE y Vox han unido sus votos para torpedear" las cuentas de la "cuarta ciudad de España" y ha subrayado que este hecho refleja lo que está ocurriendo en la política nacional. "Ellos creen que fastidian al Partido Popular y se equivocan. La pinza de Vox y del PSOE fastidia a Sevilla y, en consecuencia a las sevillanas y a los sevillanos, no al Partido Popular", ha exclamado Feijóo, cosechando un aplauso de los asistentes. Tras asegurar que PSOE y Vox han hecho en Sevilla un "pacto en contra del interés general" de la ciudad de Sevilla, Feijóo ha afirmado que ambas formaciones "se necesitan", "se ayudan" y les viene "bien entretener, bloquear y dividir". "Ellos quieren bloques, nosotros no. El único bando en el que queremos estar es en el bando de los que traen soluciones a Sevilla, a Andalucía y a España", ha proclamado, para alertar de que esa misma alianza se está reproduciendo en la campaña de las europeas.

