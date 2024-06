Comín (Junts) critica que "las togas intentan neutralizar las urnas" al anular el voto de Puig

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha criticado que "una vez más, las togas intentan neutralizar las urnas" en Cataluña, después de que el Tribunal Constitucional (TC) acordase este martes anular el voto telemático en el Parlament del diputado y exconseller Lluís Puig, que reside en el extranjero desde el 1-O. Según ha afirmado en una entrevista de este jueves en TV3 recogida por Europa Press, este hecho no le sorprende ya que es 'made in Spain' si bien ha sostenido que "en ninguna democracia europea el TC haría una sentencia en plena campaña electoral y a pocos días de la constitución de la Mesa". "Es impropio", ha añadido Comín, que ha explicado que desde Junts están analizando todas las opciones que tanto la conformación de la Mesa como la investidura transcurren como merecen, en sus palabras. VUELTA JUNTO A PUIGDEMONT Al preguntársele por su vuelta a Cataluña, ha asegurado que será de forma "conjunta" con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el mismo Puig para, de este modo, expresar que se trata de una gran victoria colectiva, textualmente. "Esta vuelta juntos es una manera de decirle a los catalanes que la democracia, no solo el independentismo, ha ganado al autoritarismo y al franquismo", el cual cree que el Estado ha estado practicando los últimos años, ha explicado el exconseller. De este modo, ha apuntado que "si el presidente ha dicho que él vuelve para la investidura y tenemos que volver juntos, pues volveremos juntos para la investidura".

