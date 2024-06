Terry Hayes aborda la complejidad de la geopolítica en su novela 'El año de la langosta'

Madrid, 5 jun (EFE).- El escritor británico Terry Hayes está interesado en "la complejidad del sistema geopolítico y cómo este hace que las personas reaccionen a esa realidad", un asunto que aborda en 'El año de la langosta' (Planeta), el thriller sobre terrorismo que ha presentado este miércoles en Madrid.

Periodista de investigación y corresponsal político, guionista de películas como 'Mad Max' y ahora también escritor, Hayes, nacido en 1951, publica su segunda novela después del gran éxito que supuso hace diez años 'Soy Pilgrim', con más de 5 millones de lectores en todo el mundo.

Ahora regresa a la literatura con una obra que parece una mezcla de los libros de John le Carré, y las series 'Homeland' y 'The Last of Us'y en la que narra la historia de Kane, un espía de la CIA que llevará a lector a uno de los puntos más calientes del planeta en términos de geopolítica, Oriente Medio.

Si antes las novelas de espías se ubicaban en el marco de la Guerra Fría, 'El año de la langosta' pone al lector ante una realidad muy diferente y actual.

"Hoy en día estamos presenciando la guerra contra el terrorismo", ha remarcado Hayes en rueda de prensa, por lo que le pareció natural centrar la trama en el terrorismo ligado al fundamentalismo extremista que, en el caso de su novela, nace en pueblos remotos de Irán, Pakistán y Afganistán.

Su manera de escribir descriptiva permite al lector transportarse a los escenarios en los que sucede la acción, gracias a su capacidad para visualizar lo que pretende escribir. "Si puedo transmitir algo de ese imaginario a la pagina escrita, ya me doy por satisfecho", ha contado el británico, para quien la tercera guerra mundial se originará en Europa.

En su opinión, "el mundo, tal y como lo conocíamos, ha cambiado por completo", con la irrupción de la inteligencia artificial que beneficia a unos u otros en función de su profesión.

"Si eres un soldado, es un cambio positivo; pero si eres un autor o una persona con sentido humanitario, está cambiando para mal" porque no se sabe hacia dónde va el desarrollo de las tecnologías, lo que ocasiona, cree, que "nuestra tarea en este mundo sea mantenernos a flote". EFE

