Hereu dice que el socialismo tiene una "responsabilidad histórica" porque ya no hay "derecha moderada"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha lamentado que "ya no tenemos líderes de una derecha moderada" en Europa y por tanto a los socialistas les toca una "responsabilidad histórica" para mantener la unidad y los valores europeos. Por ello, en su paso por Cantabria este miércoles ha pedido a los ciudadanos "responsabilidad" para que en las elecciones de este domingo apoyen "al pilar que garantizará la permanencia del proyecto social europeo de mayor libertades y de mayores derechos". Tras advertir que la UE tiene "enemigos de la unidad europea", ha apelado al voto "de todos los moderados, de la gente que cree en la democracia" y "del resto de la izquierda" para que apoyen "a la izquierda que puede derrotar a la a la ultraderecha, que es el socialismo". "La Europa de cada uno por separado significa menos de Europa". "Yo vengo de una tierra donde la gente ha jugado a dividir. Ahora Cataluña ha sido más débil. No quiero esto para Europa", ha dicho en un acto público celebrado este mediodía en Torrelavega, en el que también han intervenido la candidata cántabra a las europeas, Silvia Abascal, y los secretarios generales del PSOE en Cantabria y en el municipio, Pablo Zuloaga y José Luis Urraca, respectivamente. Hereu ha explicado que antes los socialistas compartían con los partidos de centro y derecha "el proyecto de más y mejor Europa", pero ahora "la derecha nos está fallando" y "está mirando a la ultraderecha", por lo que "nos jugamos" valores como la "prosperidad, la igualdad o la paz". "Necesitamos el liderazgo del socialismo en España para derrotar la ultraderecha en Europa". El ministro también ha subrayado la importancia que están teniendo los fondos europeos en los municipios como Torrelavega y de las políticas de Estado en los territorios. En este sentido ha aludido a su visita esta mañana a la fábrica de Solvay en Barreda, que ha logrado 30 millones de euros del PERTE de descarbonización para su proyecto de construcción de una planta de cogeneración con biomasa. Una visita que ha hecho acompañado de la presidenta del Gobierno de Cantabria, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, y tras la que, en el acto posterior en Torrelavega, ha destacado que "Solvay se transforma por el Gobierno de España. Que quede claro". "Para aquellos que intentan hacer ver que nosotros no tenemos nada que ver, como se ha visto esta mañana". "Vamos a colaborar con todo el mundo, pero con generosidad. La que no tienen otros", ha reprochado. MOCIÓN DE CENSURA EN SANTILLANA También ha tenido especial protagonismo en el acto el alcalde de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez, que mañana se enfrentará al Pleno en el que se debatirá una moción de censura en su contra, impulsada por PRC --hasta ahora su socio de gobierno--, PP y la Agrupación Vecinal Independiente (AVI). Los socialistas le han trasladado su apoyo, incluido el ministro y el secretario general del PSOE cántabro, que le ha calificado como un alcalde "fuerte, valiente y decente" pese a lo que pueda pasar mañana en ese pleno "cargado de intenciones personales, de insultos y de gente que no está en política para mejorar Santillana del Mar". "Cabeza alta y a mirar al futuro de Santillana", le ha trasladado Zuloaga, que confía en que Rodríguez vuelva a la Alcaldía la próxima legislatura. Además, ha puesto de relieve los 3 millones de euros logrados por el municipio a través del Plan de Sostenibilidad Turística, que gestiona el Ministerio de Hereu, o los 30 millones para "para garantizar la continuidad" de Solvay. Proyectos que, ha subrayado, son "fruto del trabajo del PSOE". Al hilo ha contrapuesto las "dos Europas diferentes" posibles tras las elecciones; la que "ya tuvimos en 2012 cuando se decía que "de la crisis se salía invirtiendo menos", tras lo que llegaron "recortes", o la que "hemos conseguido construir los socialistas gracias al empuje y al empeño de Pedro Sánchez", en la que se defendió en la pandemia que lo "primero era salvar vidas para después salvar la economía y el empleo", fomentando los ERTEs. Por su parte, la candidata cántabra a las europeas --que va en el puesto 23 de la lista-- ha agradecido al ministro que haya "tirado un poco de las orejas" al Gobierno cántabro (PP) por tener "paralizados desde agosto" los 14 millones de euros para los Planes de Sostenibillidad Turística, "que pusieron en marcha también a iniciativa del PSOE". Abascal ha remarcado que el partido "tiene claro qué es lo que quiere para Cantabria y para Europa", donde pretende "exportar el modelo económico que está triunfando en España", donde la economía "bate récord". Todo después de haber "controlado la inflación" y de haber subido el salario mínimo y las pensiones pese a que "nos dijeron que no se podía hacer". Asimismo, la aspirante a eurodiputada ha llamado al voto especialmente a las mujeres, porque si avanza la extrema derecha "seremos las primeras a las que nos van a recortar derechos". Finalmente, el secretario general del PSOE de Torrelavega también ha remarcado que estas elecciones europeas son "especialmente importantes" por el alza de la ultraderecha. "No se conoce un auge así desde el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Parece que se nos ha olvidado a lo que condujo a Europa la ultraderecha", ha lamentado. Y al igual que el ministro, Urraca ha criticado la reciente visita del líder de Vox, Santiago Abascal, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. "Se ponen al lado de quienes en estos momentos está cometiendo triste genocidio con el pueblo palestino", ha denunciado el torrelaveguense, a lo que el ministro ha añadido que "tiene la indecencia de ir a visitar a un líder de un país cuando está masacrando a casi 40.000 personas, casi todo ello madres y niños". En el acto han participado simpatizantes y representantes autonómicos como la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, o los diputados Ana Belén Álvarez y Raúl Pesquera, este último también integrante de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo en el puesto 55.

