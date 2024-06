Feijóo cierra campaña este viernes en Valencia y recluta a Aznar para ofrecer un mitin ese día en Pamplona

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerrará la campaña de las elecciones europeas este viernes en Valencia junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. Además, el PP ha reclutado al expresidente José María Aznar para un mitin en Pamplona ese mismo día, en el que se pondrá el broche final a 15 días de campaña. Los 'populares' buscan con la presencia de Aznar animar a acudir a las urnas el domingo. "Queremos movilizar al votante del centroderecha y que no sienta que estas son sus elecciones o que Navarra no se la juega", han indicado a Europa Press fuentes del PP navarro. Este acto en Pamplona, que arrancará a las 19.30 horas en el Palacio de Congresos Baluarte, contará además con las intervenciones del presidente del PP navarro, Javier García, y eurodiputado y candidato a las europeas Antonio López Istúriz, que fue estrecho colaborador de Aznar en el pasado. Feijóo también visitó Pamplona el pasado 30 de mayo --en un acto en la plaza del Ayuntamiento-- y allí afirmó que "probablemente" esta ciudad "sea el lugar donde más ha engañado el PSOE en toda España". "Y mira que es difícil superarlo", enfatizó. FEIJÓO CERRARÁ EN VALENCIA El líder del PP pondrá el broche final a la campaña en un mitin a partir de las 19.00 horas en el anfiteatro del Parque de Cabecera en Valencia, junto al presidente de la Generalitat y la alcaldesa de la ciudad. Además, están previstas las intervenciones de la candidata del PP a las europeas, Dolors Montserrat, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y el presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Mompó. Está previsto que ese viernes por la mañana, si no hay cambio de agenda, el presidente del PP recale de nuevo en Barcelona, donde ya participó en la pegada de carteles que dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral. EL JUEVES, ACTO EN MADRID CON AYUSO El jueves por la tarde Feijóo compartirá mitin en la Plaza de Callao de Madrid con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. A este acto se sumará también Dolors Montserrat. Este miércoles, el presidente de los 'populares' seguirá su gira por España, con una parada por la mañana en Torremocha (Cáceres) junto a la presidenta de la región, María Guardiola, y otra por la tarde en Sevilla junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

