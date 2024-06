El PSOE pide que Feijóo aclare en el Senado si forzará una eventual moción de censura con Puigdemont

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha solicitado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su "inmediata comparecencia" en la Cámara Alta para "hacer una declaración pública" en la que aclare si estaría dispuesto a forzar una eventual moción de censura apoyándose en el expresidente catalán Carles Puigdemont. Así ha reaccionado Juan Espadas en una rueda de prensa desde el Senado a la disposición del líder de los 'populares' a pactar con los de Carles Puigdemont tras criticar al PSOE por hacerlo antes. El portavoz socialista ha ironizado al desconocer por qué vía reglamentaria se podría hacer esta comparecencia: "Si hace falta la estudiamos". "Que nos aclare cómo es posible estar todos estos meses de esta legislatura demonizando un acuerdo con una fuerza política y buscar el apoyo de esa fuerza política ahora para una moción de censura, según dice él", ha sostenido Espadas. En este contexto, el portavoz socialista ha dicho que no sabe si Feijóo "tenía preparada esta noticia" para arrancar la última semana de campaña. "Creo que es él el que tiene que explicar efectivamente desde cuándo está negociando esa posibilidad, si es que es así", ha insistido. "¿Cómo puede decir al mismo tiempo el señor Feijóo que la ley de amnistía es inconstitucional, rompe España y es alta traición y al mismo tiempo plantear la posibilidad de una moción de censura con una fuerza política que no sólo la defiende sino que ha basado sus acuerdos de gobernabilidad en esta posibilidad y en esa ley? Bueno pues yo creo que esto requiere como mínimo de una explicación muy solvente o de un tratado de psicología porque no hay forma de saber exactamente que es lo que nos va a deparar cada día el señor Feijóo", ha remachado.

