Borja Villacís, tiroteado mortalmente en Madrid, estaba siendo investigado en un caso de narcotráfico en la AN

Borja Villacís, el hombre que ha muerto este martes tiroteado en Las Tablas (Madrid) y hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional en una causa de narcotráfico. Así lo confirman a Europa Press fuentes jurídicas, si bien matizan que el fallecido no era uno de los principales investigados. Añaden que, ahora, una vez que se ha producido este asesinato, se estudiará si existe relación alguna con los hechos investigados en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que dirige el magistrado Santiago Pedraz. La causa, que permanece abierta, es la misma en la que se aportó una grabación en la que un sargento de la Guardia Civil reconocía de forma "explícita y directa" que se habían usado balizas de seguimiento sin autorización judicial y que se presentaron sobre vigilancias que nunca se produjeron. Si bien esa parte relacionada con la supuesta confesión del agente a una amiga íntima --que le grabó-- fue enviada por la Audiencia Nacional a los juzgados de instrucción madrileños, la causa principal en la que se investigan delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales permanece en la Audiencia Nacional. De hecho, Borja Villacís estaba siendo investigado por esos dos delitos concretos, según las fuentes jurídicas consultadas. Por otro lado, fuentes de la investigación consultadas por esta agencia de noticias señalan también que Borja Villacís Sánchez, de 41 años, fue detenido hace 20 años como miembro del grupo radical Ultrasur por apalear a un joven en Moncloa. EN LA CARRETERA DE FUENCARRAL El asesinato ha ocurrido sobre las 12.30 horas en la carretera de Fuencarral a Alcobendas, en el término municipal de Madrid, cuando, según algunos testigos, salieron tres personas de un vehículo BMW y dispararon contra otro coche en el que se encontraba la víctima. Tras los disparos, huyeron rápidamente. Sanitarios del Samur-Protección Civil han llegado al lugar de los hechos y han atendido a un hombre español de 41 años, practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pero finalmente han confirmado que ya había fallecido por heridas de arma de fuego. El equipo médico no ha atendido a más personas, ha indicado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid. Hasta el lugar han llegado una gran cantidad de policías, entre ellos agentes de la Policía Científica y del grupo V de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid. Según vecinos y trabajadores de la zona, 50 agentes y una veintena de furgonetas han llegado a la zona buscando a una persona en un descampado. También han desplegado el helicóptero y un dron. Los agentes han preguntado a los responsables de un hotel cercano. A las pocas horas del suceso, la Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora, y las fuentes policiales no han descartado nuevos arrestos relacionados con este crimen.

Compartir nota: Guardar Nuevo