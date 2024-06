Vox se distancia de una eventual moción de censura de Feijóo con Junts porque los de Puigdemont no la apoyarían "gratis"

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha dado por hecho este lunes que Junts nunca apoyaría "gratuitamente" una eventual moción de censura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y, con esa premisa ha avanzado que esa operación no contaría con el apoyo de los de Santiago Abascal, que se declaran "incompatibles" con la formación independentista. Así se ha pronunciado durante la rueda de que ofrecido en la sede nacional del partido al ser preguntado por esa posible moción de censura después de que Feijóo no haya cerrado la puerta a la misma. En una entrevista en Antena 3, el líder del PP ha dicho ahora sería "política ficción" pensar en presentar una moción de censura pero no ha descartado recurrir a esa "herramienta" en el futuro si se da el "contexto adecuado" y piensa que puede "ser útil". Fúster ha subrayado que en Vox están "muy a favor" de "echar" a Pedro Sánchez de La Moncloa y, tras recordar que el PP nunca ha apoyado las mociones de censura impulsadas por su partido, se ha preguntado qué podría negociar Feijóo con el expresidente catalán Carles Puigdemont para que apoyara esa iniciativa. INCOMPATIBLES CON JUNTS "¿Qué va a negociar, la Presidencia de la Generalitat, ponerle una plaza con su nombre o un piso en la Diagonal?", ha ironizado el también diputado en la Asamblea de Madrid, antes de recordar que el PP ya habló con Junts para intentar que apoyasen la investidura de Feijóo. "Nosotros estamos a favor de echar a alguien que está destruyendo la democracia, pero también de echar a todos los separatistas que condicionan la política del Estado y que están en Gobierno de la nación", ha dicho, incidiendo en que Vox y Junts son "incompatibles". Otra cosa sería, ha apuntado, que Junts se sumara "gratuitamente" a la moción del PP y la apoyara sin pedir nada a cambio. Pero el propio Fúster ha desechado esa posibilidad porque, a su juicio, los "separatistas no han hecho jamás nada gratuitamente por el bien de España". LOS 'POPULARES', "DESNORTADOS" E "INÚTILES" Por lo demás, Fúster ha vuelto a acusar a Feijóo de estar "estafando a sus electores", intentando "hacerse pasar por Vox" y prometiéndoles cosas que luego no va a cumplir, como distanciarse del Pacto Verde Europeo cuya "gran promotora", ha denunciado, es la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. "Están desnortados y hay cosas que no cuelan", ha enfatizado Fúster, quien ha avisado a los 'populares' de que las encuestas ya les están diciendo que se están "equivocando" de estrategia al presentar el apoyo al PP como el "voto útil". "El voto útil tiene que ser útil, y ellos son inútiles", ha sentenciado.

