Rueda sugirió a Von der Leyen que el nuevo comisario de Pesca sea gallego, español o "del sur de Europa"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sugirió el fin de semana a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita a Galicia en el contexto de campaña electoral, que si es reelegida su nuevo comisario de Pesca sea gallego, español o, "si no puede ser, del sur de Europa". Así lo ha desvelado el mandatario autonómico al ser preguntado sobre esa conversación privada que mantuvo con Von der Leyen, acompañado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión en el Hostal dos Reis Católicos de Santiago antes de participar en una romería que el partido organiza todos los años en O Pino (A Coruña). La pesca, tal y como ha explicado Rueda durante su comparecencia posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, ha sido uno de los principales temas a abordar y la presidenta "dijo ser conocedora de la potencia" de Galicia en el sector, de los "problemas que surgieron en los últimos meses" con decisiones adoptadas a nivel europeo, así como de la "opinión" que le merecían a la Xunta. "(La presidenta) sabía nuestra postura sobre las decisiones del comisario de Pesca", el lituano Virginijus Sinkevicius, ha asegurado Rueda, quien además ha celebrado el anuncio que la propia Von der Leyen hizo después, en el acto en O Pino, de que, si es elegida para un próximo mandato, el responsable de Pesca se dedique únicamente a este sector. Este lunes, el presidente de la Xunta ha aplaudido este avance porque --ha dicho-- "no es una buena mezcla" que, como ocurría hasta ahora, el comisario de Pesca lo sea también de Medio Ambiente. Además, Rueda le pidió "por supuesto" que el nuevo comisario fuera gallego, español y "si no puede ser" --los integrantes de la Comisión son usualmente propuestos por los gobiernos de los estados miembros-- que sea "del sur", porque "entenderá algunas cuestiones" que interesan a Galicia en esta materia. Asimismo, y siempre según Rueda, Von der Leyen le preguntó "por el nivel de ejecución de los fondos europeos". QUE SEA "COHERENTE" CON LA AMNISTÍA También en clave de política comunitaria, el titular de la Xunta confía en que la presidenta de la Comisión "sea coherente" y se oponga a la ley de amnistía. Precisamente, Von der Leyen deslizó el sábado en O Pino que "actuará" si se pone en riesgo el Estado de Derecho, aunque no mencionó expresamente esta medida que beneficia a los dirigentes del 'procés'. "Para quien le quisiera entender, se le entendió perfectamente", ha recalcado Alfonso Rueda, para señalar que él "considera" que, efectivamente, la amnistía es "agresión" al Estado de Derecho. "Espero que sea coherente con sus palabras", ha apostillado. Asimismo, preguntado sobre el acercamiento y un posible pacto del PP europeo con la extrema derecha de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente de la Xunta ha apelado a "ver lo que pasa" en las elecciones de este domingo. Como respuesta, Rueda ha dicho que se le "escapan" qué "apoyos" va a necesitar Von der Leyen para revalidar al frente de la Comisión. En todo caso, tal y como ya se pronunció la semana pasada, el mandatario gallego ha rechazado que "todos los partidos que se califican como ultraderecha sean iguales". Para apoyar esta postura, ha reiterado que la cabeza de lista del PSOE para las europeas y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, dijo que el partido de Meloni "era algo diferente" a otras formaciones de extrema derecha en Europa.

