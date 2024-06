Bolaños acusa a Feijóo de buscar el apoyo de Puigdemont a una moción de censura y ve "teatro" contra la amnistía

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de llevar a cabo un campaña contra la Ley de Amnistía que es "puro teatro" porque ahora, a su juicio, está buscando el apoyo del líder de Junts, Carles Puigdemont, para una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además ha hecho hincapié en que deben "movilizar" a las personas "sensatas, razonables, de centro" que a su juicio están indecisas pero que también son "progresistas" y que acudieron a votar "en un millón" en las últimas generales del 23 de julio. Bolaños ha hecho estas declaraciones este lunes, después de que Feijóo no descartase una moción contra Sánchez "si se da el contexto adecuado", aunque señaló que pensar ahora en ello es "política ficción", según indicó en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. Bolaños, que también es secretario de Justicia, Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE ha replicado señalando que el PP y Feijóo son "pura hipocresía" en una visita a la Feria del Libro de Madrid para hacer campaña ante las elecciones europeas del domingo 9 de junio. "Es un engaño total, son capaces de pactar con la ultraderecha en Europa y con la ultraderecha en España y pedirle por favor a Puigdemont que les apoye. Su campaña contra la amnistía es puro teatro", ha lanzado. En la misma línea sostiene que "llevó engañados" a los manifestantes que se concentraron contra la amnistía hace una semana en la capital y considera que el líder del PP es consciente de que esta medida es positiva para Cataluña y para España. Además, ve al líder 'popular' "en caída libre y a la deriva" después de sus últimas declaraciones. "Lo de Feijóo hoy es un ejemplo más de hipocresía absoluta y de intentar engañar a los españoles. Él, que lo que quiere es pactar con la ultraderecha en España y en Europa, le pide, por favor, por favor, señor Puigdemont, apóyeme también. En fin, puro teatro", ha zanjado. CONDICIONES DE ERC Por otro lado, ha sido interrogado por las declaraciones de ERC, que pide "soberanía fiscal" para Cataluña y un compromiso para avanzar hacia la organización de un referéndum como condiciones para sentarse a negociar la investidura de Salvador Illa. El ministro ha evitado entrar en detalles y se ha limitado a pedir "responsabilidad y respeto" durante la negociación que está en manos del PSC, según ha reiterado, y en quienes confían para llevar a cabo el mandato de los electores de las catalanas del 12M, a su juicio, "abrir una nueva etapa de acuerdos entre diferentes y de prosperidad", en esta comunidad. BEGOÑA GÓMEZ Finalmente ha sido interrogado sobre las declaraciones de Feijóo en las que dijo que sería impensable que en la Unión Europea hubiese un primer ministro cuya mujer está investigada en un juzgado, como ocurre con la esposa de Pedro Sánchez y ha insistido en que "no hay nada de nada". "Yo creo que el informe de la Guardia Civil fue muy claro, dijo que no había absolutamente nada y, por tanto, nada más que decir", ha terminado.

