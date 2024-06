Santiago (Sumar): "El voto a la derecha es un voto para acabar con la democracia"

Logroño, 2 jun (EFE).- El diputado de Sumar Enrique Santiago ha recalcado este domingo que "el voto a la derecha es un voto para acabar con la democracia", porque el PP "no reconoce las reglas de la democracia cuando ellos no gobiernan y no llegan a las instituciones".

Santiago, quien también es secretario general del Partido Comunista de España (PCE), ha participado en un acto en Logroño para entregar carnets a los nuevos afiliados del PCE en La Rioja.

En declaraciones a los periodistas, ha resaltado que el objetivo de Izquierda Unida en esta campaña electoral es "conseguir que la candidatura de Sumar contribuya en el Parlamento Europeo a evitar la llegada de la derecha y la ultraderecha a las mayorías parlamentarias".

En Europa, ha explicado, ha habido una sucesión de gobiernos "reaccionarios" que han ido "restringiendo derechos", algo que su partido evitó el 23 de junio de 2023 en España.

"El voto a Sumar que pide IU es la única opción de que podamos seguir avanzando en Europa, como hemos avanzado en España, ampliando derechos con una reforma laboral que ha sido la primera en 40 años que ha recuperado derechos y no los ha restringido; el incremento del salario mínimo o las políticas de cuidados", ha citado.

A su juicio, los ciudadanos "saben la diferencia" entre el PSOE Y Sumar, que es la diferencia "entre prometer y hacer".

Por otro lado, ha opinado que la ultraderecha está en "una situación de traición a España", porque aparte de no proponer nunca nada, el líder de Vox, Santiago Abascal, se va a Jerusalén a reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"Netanyahu no solamente está cometiendo un genocidio, sino que, además, ha amenazado al Gobierno español y a todos los españoles y españolas con causarnos daño. Y en vez de pararle los pies, Abascal lo que hace es rendir pleitesía a este criminal que quiere dañar a España", ha censurado. EFE

rpi/msp