Ribera ve que Feijóo "se jacta" de rechazar fondos europeos y bromear con justicia social

La candidata del PSOE a las elecciones europeas, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado este domingo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se jacta" de no querer los fondos europeos para invertir en los españoles y que hace bromas, textualmente, de muy mal gusto con respecto a la justicia social. Así lo ha reprochado en un acto de campaña en Lleida, junto al primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el número 3 de los socialistas a las europeas, Javi López. Asimismo, ha criticado el silencio de algunas formaciones, en alusión implícita a los populares, ante la extrema derecha y su discurso, según ella, antieuropeo: "Hay quien está un poco perdido y en realidad no sabe ni lo que defiende ni lo que quiere". En el marco de estas elecciones europeas, ha señalado que "hay quien se apunta a la ley del más fuerte" y con su silencio acaba convirtiéndose en cómplice de quien mina la credibilidad de los principios aplicables en Europa y en una muleta de acompañamiento de una extrema derecha que está deseando romper Europa desde dentro, ha asegurado. En este sentido, ha dejado claro que no existe una ultraderecha buena y una mala como algunos "quieren hacer creer". "DIQUE DE CONTENCIÓN" Ha erigido a los socialistas como la opción para poner un "dique de contención" a la ultraderecha y no tener una década perdida en Europa como, a su juicio, la ha tenido Cataluña. "Ni el 'sálvese quien pueda' de algunos, ni el 'yo digo lo que hay que hacer' de otros", ha puntualizado, a la vez que ha abogado por la participación, la convivencia, la democracia y el respeto a libertades y derechos.

