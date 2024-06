Iglesias pide a quienes hayan dado su apoyo en el pasado a EH Bildu que voten ahora a Irene Montero

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha pedido a aquellos que han votado EH Bildu en otros procesos electorales que ahora "ayuden a que Irene Montero llegue con todos los diputados posibles al Parlamento Europeo". Así, ha defendido que el voto a Podemos "es la llave que tienen todos los republicanos, voten a los partidos que voten, de contribuir a que la llave del Estado se abra un poco más y las derechas sigan rabiando". Podemos ha celebrado esta tarde en Bilbao un acto político en el que, junto a Pablo Iglesias, han tomado parte la coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido; el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde; el candidato a las elecciones europeas Luis Miguel Lapeña, la portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Bizkaia, Eneritz de Madariaga; y la portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao, Ana Viñals. En su intervención, el también exvicepresidente ha reconocido su "sentimiento de camaradería y fraternidad con las gentes independentistas de izquierda, sean vascos, gallegos o catalanes" y ha advertido que si se quiere construir "una alternativa republicana que plantee una república confederal en la que sea posible el ejercicio del derecho a decidir es solamente en el marco de una pelea en el Estado". En este contexto, ha acusado a la "progresía mediática" de "reventar" a Podemos por decir en su momento no a un gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos y apostar por la repetición electoral. Así, se ha preguntado si "se habría producido un acercamiento de los presos de ETA" en el caso de que Podemos hubiera permitido ese Ejecutivo de socialistas y Ciudadanos. "¿Fue un segundo frente independentista el que permitió el acercamiento de presos? ¿Si no hubiéramos trabajado para hacer una alianza estratégica entre republicanos a los que invitamos a la dirección de Estado para que Sánchez no pudiera pactar con Ciudadanos sería hoy posible la amnistía?", ha cuestionado. "Si la derecha españolista rabia es porque ahora saben que todo lo que puede hacer el Partido Socialista es poniéndose de acuerdo con la España que siempre odiaron, con la España plurinacional, con una izquierda española que no tiene miedo", ha considerado. En este contexto, ha pedido a aquellos que han votado EH Bildu en otros procesos electorales que ahora "ayuden a que Irene Montero llegue con todos los diputados posibles al Parlamento Europeo". "No solo para contestar a la extrema derecha, no solo para demostrar que se puede ser antifascista en las instituciones, sino porque es necesario que, más temprano que tarde, Podemos vuelva a hegemonizar una izquierda estatal que se pueda aliar con otras fuerzas republicanas para que esos avances democráticos en la pelea del Estado sean posibles", ha argumentado. En esta línea, ha apostado por el hecho de que Podemos "vuelva a hegemonizar esa izquierda estatal para construir una alianza republicana" y ha incidido en que en estas elecciones europeas el voto a Irene Montero es "la llave que tienen todos los republicanos, voten a los partidos que voten, de contribuir a que esa llave del Estado se abra un poco más y que las derechas sigan rabiando". Por otro lado, se ha cuestionado cómo todavía hay izquierdas que compran el argumentario de la OTAN "según el cual la guerra de Ucrania tiene que ver con el derecho a la autodefensa, el mismo derecho a la autodefensa que niegan a los palestinos". Además, se ha preguntado si el éxito de enviar armas a Ucrania pasa porque haya "centenares de miles de ucranianos muertos, jóvenes obligados a ir al frente por la fuerza, que les persigan fuera de sus países". BEGOÑA GÓMEZ En relación a Palestina ha considerado "vergonzoso ponerse medallas por el reconocimiento del Estado palestino cuando se dice que Israel es un país amigo", así como "retirar a la embajadora de Argentina porque han insultado a tu mujer y no retirarla de Israel cuando están llamando antisemita al gobierno de España", ha indicado en referencia a Begona Gómez. Por su parte, el candidato a las elecciones europeas Luis Miguel Lapeña ha dicho que no se le ocurre "nadie mejor" que Irene Montero para "liderar a Podemos hacia Europa". "Somos los que, de verdad, vamos a ser un voto y una representación progresista", ha asegurado, para destacar que Podemos es "el único partido que puede decir que va a estar en la izquierda unitaria europea" porque Podemos "no se equivoca de bando". Asimismo, ha llamado a "llenar las urnas de morado" el próximo 9 de junio para "luchar contra esta ultraderecha que está amenazando a las puertas y que sólo quiere darnos recortes y más odio". Por su parte, la coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha destacado que Podemos "acabó con el bipartidismo, plantando cara a los poderosos" y ha dicho que, ahora, "viene un momento importante" porque el 9 de junio "se va a decidir cómo va a ser nuestro futuro". "Vamos a decidir si queremos una economía de guerra para seguir invirtiendo en armas y poner en marcha políticas austericidas y abrir la puerta a los especuladores o queremos, como defendemos nosotras, una economía de paz y de derechos, que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y la sostenibilidad del planeta", ha remarcado. Garrido ha asegurado que "quién va a defender esa economía de paz y de derechos" y va a "frenar el avance de la extrema derecha que feiende el discurso del odio" en Europa es Irene Montero, al tiempo que ha llamado a "votar antifascismo". El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha advertido de la necesidad de "luchar contra los partidos políticos que dicen que el cambio climático es una milonga votando a la candidatura que encabeza Irene Montero, a la candidatura de Podemos". En ese sentido, ha criticado que el PSOE hace "un ecologismo corporativo y llega allí hasta donde le permiten llegar el oligopolio energético y las grandes empresas", mientras que la lista de Irene Montero es "la garantía de que se va a hacer una lucha contra el cambio climático". Por último, ha criticado que la candidata del PSOE, Teresa Ribera, "todavía a estas alturas no ha desmentido que vaya a ser comisaria, incluso aunque en el próximo gobierno europeo se pacte con la extrema derecha". "Es decir, el PSOE está dispuesto a pactar con la extrema derecha o a participar en un gobierno en el que esté la extrema derecha a cambio de que le den un puesto de comisaria de Medio Ambiente, sin presupuesto, sin importancia política, de manera marginal, simplemente para estar en ese gobierno", ha censurado, para advertir a la candidata socialista que "para combatir el cambio climático no se puede gobernar con negacionistas, hay que trazar una línea roja". Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha advertido que "la ultraderecha está muy fuerte" y "van calando los discursos de odio", por lo que Podemos "debe estar más fuerte que nunca". Tras recordar el nacimiento hace 13 años del movimiento 15-M, ha afirmado que Podemos, surgió "de la indignación y para dar respuesta a las injusticias sociales" y ha dicho que el 9 de junio "hay que votar con valentía, con convicción y coraje" y votar "por la paz, los derechos humanos, la justicia social y por no resignaros". Por último, la portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha pedido votar a una persona "valiente" como Irene Montero, que al frente del Ministerio de Igualdad "ha puesto a España en la vanguardia de las políticas feministas".

