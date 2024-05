El PP pide la dimisión de Óscar Puente después de que Anticorrupción pida investigar al subsecretario de Transportes

Varios dirigentes del Partido Popular han pedido la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' para que cite como investigados a un exdirigente y dos altos cargos del Ministerio, entre los que se encuentra el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García. De esta forma se ha pronunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en la red social X asegurando que "el escándalo de la mañana se queda viejo por la tarde", y que la auditoría que anunció el ministro para su cartera en febrero del presente año "ni está ni se la espera". "Óscar Puente lo sabía y lo tapó: debe dimitir", ha apostillado. Del mismo modo, el portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, ha recordado unas palabras de Puente en las que explicaba que cesar a todo aquel que pudiese haber tenido relación con Koldo "no es forma de actuar", al mismo tiempo que se remitía a que "lo lógico" era esperar a que hubiese "un avance" por parte de la Justicia. En este contexto, Tellado ha expresado que "Puente tiene que dimitir" y que la trama del 'caso Koldo' "era una red con el centro de operaciones en el ministerio de Transportes" y ha recalcado que la "auditoría que anunció" el ministro "ni está ni se la espera". LA TRAMA ACORRALA A SÁNCHEZ La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, también ha sentenciado que el dirigente socialista "no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio" y ha aludido a los recientes conflictos con Vox por las palabras del mandatario argentino, Javier Milei, quien tildó de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto del partido liderado por Abascal. "No hay insulto ni conflicto diplomático que pueda crear ahora para tapar que mantiene en el Ministerio al núcleo de la trama de corrupción que acorrala a Sánchez", ha apostillado la portavoz 'popular' en redes sociales. En el mismo orden de cosas, la vicesecretaria de Sanidad del PP, Ester Muñoz, ha subrayado la necesidad de que el titular de Transportes dimita puesto que "la trama de corrupción es presente" y ha cargado contra el anuncio de "una auditoría fake" por parte del dirigente socialista. "Van listos si piensan que vamos a parar de exigir responsabilidades y explicaciones", ha remarcado. Por su parte, el portavoz nacional de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, Borja Sémper, ha augurado que "el goteo de noticias de investigados y corruptelas va a ser constante". Por ello, el Ejecutivo debe, a su juicio, "dar explicaciones y asumir responsabilidades". EL JUEZ NO PUEDE ACORDAR ESTAS NUEVAS DILIGENCIAS Cabe destacar que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez, además de investigar al número 3 del Ministerio, que haga lo propio con el director general de gestión de personas de ADIF, Michaux Miranda, y con el que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Por el contrario, a pesar de la petición de Anticorrupción, el hecho de que la Fiscalía Europea haya anunciado que asumirá el caso impide según la ley que el juez Ismael Moreno acuerde estas nuevas diligencias. Según el artículo 27.5 del Reglamento de la Fiscalía Europea, "cuando la Fiscalía Europea ejerza su derecho de avocación, las autoridades competentes de los Estados miembros transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación". Después de esa petición, el juez de la Audiencia Nacional espera el informe de Anticorrupción sobre si debe o no remitir la causa antes de tomar una decisión. Si el magistrado no está de acuerdo con que la competencia del 'caso Koldo' sea asumida por la Fiscalía Europea, puede plantear una cuestión de competencia --una vez transferida la causa-- que resolvería el Tribunal Supremo.

