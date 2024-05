Varios 'barones' del PP rechazan facilitar la investidura de Illa en Cataluña tras el "desprecio" del PSOE en el pasado

Varios 'barones' territoriales del PP han coincidido este martes en rechazar que el PP facilite de forma "gratuita" la investidura del candidato socialista Salvador Illa, después de que el PSOE no haya agradecido el apoyo que le prestó tras las autonómicas y municipales en plazas como el Ayuntamiento de Barcelona, llegando incluso a "despreciarles" después de "salvarles". Así se han pronunciado coincidiendo con el Comité Ejecutivo Nacional del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, centrado en analizar los resultados de las catalanas del domingo y diseñar la estrategia de las europeas del 9 de junio. Ante esa nueva cita con las urnas, el líder del PP les ha pedido "movilización máxima", ya que el objetivo es ser la primera fuerza política, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, cuando el PSOE logró 20 escaños frente a los 13 del PP. Los presidentes del PP han coincidido en poner en valor el resultado en Cataluña, después de haber pasado de 3 a 15 escaños y crecido en más de 230.000 votos y han subrayado que desde que Feijóo está al frente del partido van "encadenando éxitos electorales". ¿APOYAR A ILLA PARA EVITAR QUE DEPENDA DE LOS SEPARATISTAS? A la pregunta de si el PPC que preside Alejandro Fernández debería apoyar a Illa para que no dependa de los independentistas, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno ha admitido que no vería "con buenos ojos" que el PP pudiera darle su apoyo al candidato de los socialistas catalanes de forma "gratuita". Según Moreno "no parece razonable" que los 'populares', "de una manera incondicional, gratuita y buenista", den los apoyos a partidos políticos que "crean cordones sanitarios" en torno al PP y les "desprecian a veces desde el punto de vista social y político". "Desde luego, lo que yo no vería con buenos ojos, y eso es una opinión personal, es que los apoyos sean gratuitos", ha abundado, para añadir que, en cualquier caso, si Illa quiere el apoyo del PP debería pedirlo "explícitamente" y de manera "formal". De la misma manera, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha rechazado facilitarle la investidura a Illa por no haber sido agradecida "la generosidad del PP" en el Ayuntamiento de Barcelona. Según ha añadido, "no les dieron ni las gracias" mientras que en Pamplona "le dieron la Alcaldía a Bildu". Por su parte, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que "el Partido Popular tiene que estar en su sitio" y que los socialistas no pueden "exigir algo que ellos no hacen nunca por el resto". INTERVENCIONES DE GAMARRA, FERNÁNDEZ Y MARGALLO Más cautos se han mostrado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que han puesto en valor los resultados del PPC el domingo pero han dejado la decisión en manos de Alejandro Fernández y la cúpula del PP que dirige Feijóo. "La política de pactos le corresponde, lógicamente, a los compañeros del Partido Popular en Cataluña y a la dirección nacional del Partido Popular", ha dicho Mañueco. De la misma manera, Rueda ha mostrado su confianza en Alejandro Fernández y en su decisión de si apoyar o no al candidato a presidir la Generalitat por parte del PSC ya que, está seguro, decidirá en favor de los intereses de Cataluña y del conjunto del país, hablando con la dirección nacional del PP. Durante la reunión del Comité Ejecutivo, a puerta cerrada, han tomado la palabra también la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, y el exministro José Manuel García-Margallo, que ha respondido a los agradecimientos después de haber quedado fuera de la lista europeas, según han indicado fuentes del partido. Después, Feijóo ha almorzado de forma distendida con sus presidentes autonómicos en un restaurante madrileño, donde les ha pedido de nuevo "trabajar" ante las elecciones europeas del 9 de junio, según fuentes del partido.