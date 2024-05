Puigdemont apela a indecisos y abstencionistas a "rebelarse" para levantar Cataluña

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ha apelado a indecisos y abstencionistas a "rebelarse" con su voto este domingo para levantar la situación actual de Cataluña. "Somos un país rico, pero somos un país de políticas públicas empobrecidas, de capas de la sociedad empobrecidas, con capas de población amenazadas de pobreza y exclusión social, y tenemos niveles incompatibles de aceptar por los recursos que generamos", ha sostenido este martes en un mitin en Argelès-sur-Mer (Francia). Para Puigdemont, no hay que conformarse con lo que indican las estadísticas sobre la evolución de la economía catalana y sí mirar "qué parte de la población no puede seguir, no se puede conectar, no puede ser atendida en los hospitales y qué parte abandona los cursos y la escolarización". Por ello, ha llamado a movilizarse con un voto también de "indignación" para tener un Govern que afronte y revierta estos problemas, y ha preguntado a los que se plantean votar al candidato del PSC, Salvador Illa, si creen que será capaz de hacerlo. "La respuesta es no", ha recalcado Puigdemont, que también ha advertido de los perjuicios que, a su juicio, supone el déficit fiscal de Cataluña, una cantidad de dinero con la que cree que podrían atender muchas de las necesidades que hay en el campo educativo, sanitario, lingüístico y en materia de inmigración, entre otros. ABSTENCIÓN El candidato de Junts+ también ha avisado de que no será posible dar la vuelta a la situación de Cataluña con la abstención: "La abstención no cambiará nada de esto, lo consolidará y se interpretará como que ya no está bien". Tras haberse reunido esta semana con diferentes sectores de la sociedad catalana, ha asegurado que todos le han trasladado su preocupación, y por ello cree que este 12 de mayo son unas elecciones "decisivas". "Estamos en un cruce histórico y dependen del rumbo que tome el país o levantamos Catalunya y la preparamos para el futuro o se acaba de hundir", ha alertado Puigdemont, que ha llamado a iniciar un proceso de escucha de los diversos sectores y ha destacado la necesidad de tomar decisiones y de liderar. "ESPAÑA QUIERE QUE TE QUEDES EN CASA" Tras insistir en que sólo él puede plantarse ante Madrid y no Illa, ha reclamado concentrar el voto independentista en su candidatura y pensar en lo que querrían en el resto de España: "España quiere que te quedes en casa. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? ¿Ayudar a España? ¿O ayudar a Cataluña?". "Segunda pregunta, ¿qué quiere España? ¿Quiere un voto que fortalezca o un voto que divida? Si España quiere un voto que divida, haz el favor de votar un voto que fortalezca", ha exclamado. Según Puigdemont, en el resto de España temen esta posible movilización del voto independentista tras unos años en que, a su juicio, han conseguido resistir, y ha puesto como ejemplo que él "hace tiempo que hubiera tenido que ser detenido en una prisión española". "Al presidente de la Generalitat querían ponerle en la prisión. Y estoy aquí entre vosotros, a pocas semanas de poder volver sin haber tenido que pedir perdón a ningún juez español", ha exclamado ante los aplausos de los presentes. Por ello, ha pedido aguantar la posición, utilizar las urnas y no rendirse: "¡A las urnas, catalanes! ¡Viva Cataluña libre!".