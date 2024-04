Nicolás Redondo sitúa a Sánchez en el "tradicional hispánico caudillaje" y alerta de la vuelta a "nuestro peor pasado"

El ex secretario general del PSOE de Euskadi Nicolás Redondo cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha situado en el "tradicional hispánico caudillaje" tras anunciar que continuará al frente el Ejecutivo cinco después de un periodo de reflexión para decidir sobre su continuidad al frente del Gobierno y ha alertado de que estamos volviendo a "nuestro peor pasado". "Hoy solo hay espacio para las lágrimas y los exegetas del presidente", ha lamentado Redondo en un escrito, recogido por Europa Press, en el que además el exdirigente socialista a reprochado a Sánchez que haya "amenazado" con una "limpieza" y finalmente haya cambiado su "estatus inconstitucional por el tradicional hispánico caudillaje". Redondo ha alertado de que tras la decisión del presidente del Gobierno de continuar al frente del Ejecutivo "hemos dado un salto determinante hacia nuestro peor pasado". "El presidente, con la ayuda de los zelotes más significativos, ha inundado la política española de un sentimentalismo extraviado y amenazante para el desarrollo de la vida pública", afeaba. SALTO PELIGROSO AL POPULISMO REDENTOR "El presidente de un gobierno es la persona que concentra más poder, por eso mismo está limitado por leyes y normas éticas que restringen notablemente su margen de actuación, todo intento de relación directa del presidente con la sociedad, soslayando las instituciones intermedias, se suele convertir en un peligroso salto hacia el populismo redentor", insiste Redondo en el documento. Además, recuerda que la presidencia del Gobierno es una institución que obliga a "determinados comportamientos", entre ellos incluye evitar soliloquios, amenazas a los poderes constituyentes o los contrapesos como la prensa. "Hoy, por desgracia, no hablamos del futuro de España sino de las vicisitudes de una familia, que siendo la del presidente es igual que la de los demás", ha censurado y considera que con "razón se pueden sentir amenazados periodistas y jueces". Según Redondo, con la carta que publicó Sánchez en la red social 'X' en la que anunciaba un parón de su agenda y la posterior "catarata de adhesiones plañideras o amenazantes" se está "evitando" hablar de la ley de amnistía, de las "pretensiones secesionistas" de los independentistas, de las "quiebras" del principio de igualdad de los españoles que han supuesto los acuerdos de Sánchez con los nacionalistas, "entre otros muchos atropellos al Estado de Derecho". EL PSOE: UN PARTIDO DE AGITACIÓN Aunque en el escrito no solo hace referencia al líder del PSOE, Redondo también critica los actos impulsados desde Ferraz, como el Comité Federal del pasado sábado para mostrar el apoyo del partido a Sánchez o de las concentraciones de los afiliados. "En Ferraz, entre los afiliados convocados y los dirigentes en el Comité Federal, sepultaron al PSOE institucional que nació en Suresnes", lamenta Redondo y añade "sepultaron al mejor PSOE, las siglas son las mismas pero el partido socialista ha mutado". Para el exdirigente socialista el PSOE ha dejado de ser un partido "institucional" para pasar a convertirse en un partido de "agitación". "No es un partido moderado sino radical", ha remarcado y ha censurado que se dirijan a los ciudadanos a través de "sentimientos y de pasiones". "El PSOE ha dejado de ser un instrumento político de la sociedad para convertirse en el instrumento de un líder que interlocuta personalmente con la sociedad", reprocha.