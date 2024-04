Condenado a cuatro meses de cárcel el jugador de rugby Billy Vunipola por agredir a un agente en Palma

El Juzgado de Instrucción número 8 de Palma en funciones de guardia ha condenado al jugador inglés de rugby Billy Vunipola a cuatro meses de cárcel y una multa de 240 euros por un delito de atentado a la autoridad y otro leve de lesiones, al agredir a un agente de Policía. También debe indemnizarle en la cantidad de 500 euros. Cabe señalar que el juzgado celebró este pasado domingo un juicio rápido contra el deportista, que reconoció los hechos. Así, según resume la sentencia, el jugador afirmó que se encontraba en una discoteca de Palma a la que acudieron unos agentes por una pelea. También manifestó que no atendió a las órdenes de los policías y, en un momento dado, cuando trataron de reducirle, se abalanzó sobre uno de los agentes, causándole una lesión. El fallo es firme al haber sido notificado a las partes verbalmente, manifestando su voluntad de no recurrirla. LOS HECHOS Cabe recordar que la detención se produjo en la madrugada de este domingo ante los altercados producidos en una discoteca del Paseo Marítimo de Palma y la agresión a un agente de la autoridad. Según ha detallado la Policía en una nota de prensa, el deportista estaba generando altercados en el interior del local y no entraba en razón, enfrentándose al resto de clientes, no pudiendo el personal de seguridad contenerle ni sacarle fuera del establecimiento. Fue entonces cuando se avisó a la Policía y los agentes, al ver la corpulencia del ahora condenado, que iba sin camiseta y hacía aspavientos con las manos, desalojaron el local. En ese momento, el jugador de rugby se encaró con los agentes. Los policías intentaron en todo momento que el varón depusiera su actitud y se tranquilizara, pero no atendía a razones y acabó empujando y propinando un manotazo a un agente. Un policía sacó entonces el arma de inmovilización eléctrica y disparó, impactando un proyectil en la cartera, por lo que no se produjo descarga. Acto seguido, se disparó un segundo proyectil que sí realizó la función y fue cuando los agentes se lanzaron sobre el mismo para inmovilizarle. Después lo llevaron al Hospital de Son Espases para su valoración y proceder a su detención. Este domingo por la tarde, Vunipola pasó a disposición judicial, quedando en libertad con cargos. Finalmente, ha sido condenado a cuatro meses de cárcel y 240 euros en concepto de multa.