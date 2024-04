Tertsch (Vox) acusa a Sánchez de usar una carta "absolutamente plañidera" para no hablar de la investigación a su mujer

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha afirmado este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado una carta "absolutamente plañidera" para evitar que se hable de la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias. "Sánchez se ha montado una carta absolutamente plañidera (*) porque no quiere hablar de Begoña Gómez, mujer del jefe del Gobierno, experta en fondos europeos y en empresas amigas", ha asegurado Tertsch, en su intervención en un debate sobre intentos de negar dictaduras y totalitarismos forzado por el PSOE para llevar a la Eurocámara las leyes autonómicas de Memoria de los gobiernos de coalición de PP y Vox. De este modo, el representante de Vox ha expuesto que "a la mujer de Sánchez acaban de abrirle una investigación judicial por posible tráfico de influencias, con relación íntima con dictaduras no del siglo pasado sino de ahora, como el narcoestado de Venezuela, cuyo dictador es íntimo de Zapatero, Sánchez y de todo el PSOE". Tertsch, que también se ha referido al 'caso Delcy' al afirmar que la "dictadura criminal" de Nicolás Maduro "intercambia con el Gobierno del PSOE maletas que entran clandestinas en España, ha sido el único de los eurodiputados intervinientes en el debate europarlamentario que se ha referido a la decisión de Sánchez de cancelar su agenda pública para reflexionar sobre su futuro en el Gobierno. "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", ha escrito el presidente del Gobierno en una carta a la ciudadanía publicada en la red social X en la que ha informado de que comparecerá el próximo lunes, 29 de abril, para comunicar su decisión. Sánchez ha asegurado en la misiva que, "a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política" han hecho sobre él, "nunca" ha tenido "apega al cargo". "Si lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero", ha apuntado.