Elefantes: "Nuestra carrera se ha sostenido por el amor"

Barcelona, 10 abr (EFE).- El grupo barcelonés Elefantes celebra tres décadas de trayectoria con el disco '30 Aniversario o Tratado sobre Jardinería', un trabajo que incluye un doble cedé recopilatorio con sus mejores canciones y otras rarezas y un DVD con su actuación en el Festival Sonorama y un documental sobre el proceso de ese concierto.

En una entrevista con EFE, Shuarma, cantante, y Julio Cascán, bajista, se han mostrado muy orgullosos y agradecidos por llegar en estas condiciones a su trigésimo aniversario, ya que han "hay mucho de lo que somos y de nuestro trabajo" tanto en el disco recopilatorio como en el hecho de poder decir que se han dedicado a la música.

En estos 30 años, según ha explicado Cascán, ha cambiado todo, "excepto lo esencial", es decir, la voluntad de hacer una canción y que llegue al público: "Ahora todo es más rápido, tanto la creación de la música como el consumo, todo va a una velocidad que a principios de los 90 no existía; pero lo esencial, hacer canciones, grabarlas y enseñarlas a la gente, es lo mismo".

En cuanto al motor para la creación, Shuarma cree que no hay tanta diferencia entre lo que siente un chaval de 20 años de hoy, que tiene la necesidad de expresarse a través del trap y lo que sentían Elefantes con 20 años, que cubrían esa necesidad haciendo rock: "Al final es una persona que necesita deshacer nudos y escoge la música como medio".

Lo que no cambian son las canciones, y en '30 Aniversario o Tratado sobre Jardinería' están las que más han marcado la trayectoria de Elefantes.

Así, el disco A contiene 15 canciones de su discografía, mientras que el B agrupa rarezas, canciones peculiares, algunas que no se habían editado o que solo están en Spotify y algunas versiones, "para que el seguidor que quiera la música en físico lo encuentre todo agrupado".

Según Shuarma, la elección de los temas ha sido difícil "porque tenemos un montón de canciones y nos gustan todas". El cantante ha indicado que lo complicado ha sido encontrar un equilibrio "entre eso que creemos que el público quiere escuchar y lo que nosotros necesitamos que esté", pero asegura que ante todo ha primado que las canciones sirvan para definir "qué es Elefantes".

De este modo, el disco A reúne temas de los primeros trabajos de Elefantes, como 'El payaso', 'Azul' o 'Abre más ancho el camino' y otros más recientes, véase 'Cada vez', 'Te quiero' o 'Equilibrios'.

"No es un disco de canciones nuevas, a mí me hubiera gustado llamarlo 'Grandes éxitos', porque suena genial, pero no tenemos grandes éxitos, igual dos o tres canciones", dice Shuarma entre risas, a lo que Cascán añade con ironía que quizás lo podrían haber titulado 'Pequeños éxitos'.

La única novedad es el tema 'Este amor', que para Shuarma "es una especie de resumen de cómo nos sentimos ahora", ya que Elefantes se encuentra en un momento de celebración, de mirar atrás para entender qué es el grupo y encarar el futuro, no para quedarse colgados en la melancolía.

"En este tema sentíamos la necesidad de hablar del momento actual en el que estamos y si echamos la vista atrás, vemos que nuestra carrera ha sido sostenida por el amor, por el amor entre nosotros, por el amor a hacer canciones, por el amor a nuestro público, por el amor que hemos recibido del público…", ha apuntado Shuarma.

En cuanto al nombre del disco, el cantante ha explicado que querían llamarlo '30 Aniversario', "para que la gente sepa lo que está comprando", pero que al quedar tan prosaico, decidieron buscar algo más poético, lo que les llevó al 'Tratado sobre Jardinería', ya que "llevamos 30 años cuidando nuestro jardín, plantamos canciones desde hace 30 años".

Tanto Cascán como Shuarma, que están a punto de embarcarse en una gira que les llevará por todo el país, aseguran sentirse ahora más nerviosos a la hora de salir al escenario que cuando empezaron dada la responsabilidad de estar “al nivel del público, la gente que te ha permitido tener la vida de músico”, por lo que siguen “con el mismo compromiso si tocamos en el Palau de la Música Catalana que cuando íbamos al Aspid o al BeachClub”.

Elefantes iniciará la celebración de su trigésimo aniversario con un concierto el 12 de abril en el Teatro Circo Price de Madrid y otro el 19 de abril en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, a los que les seguirán otras fechas a lo largo de la primavera y el verano en Córdoba, Albacete, Valencia, Sevilla, Badajoz, Zaragoza o Ciudad de México, con la intención de que se anuncien nuevas actuaciones en el futuro. EFE

1012172

gcm/hm/aam

(foto)