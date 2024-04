Díaz insta a Sánchez a dar una "buena noticia" el miércoles en su comparecencia: Revalorizar el IPREM a un 3%

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar una "buena noticia" a los españoles el próximo miércoles en su comparecencia en el Congreso de los Diputados anunciando la revalorización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) a un 3 por ciento, como reclama Sumar. En este sentido, Díaz ha asegurado que está negociando su Ministerio con el de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, en torno a este asunto, algo que "el Partido Socialista no compartía", ha recalcado la vicepresidenta en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press. Así, ha señalado que el objetivo de Sumar es subirlo un 3 por ciento y el Ministerio de Trabajo "ha puesto todo el trámite administrativo para que sea revalorizado este indicador, que es muy importante para la vida de la personas", ha señalado. Dicho esto, ha instado a Sánchez a que en su comparecencia del próximo miércoles en la Cámara Baja dé una "buena noticia a los españoles": "Y es que nos comprometamos a revalorizar el IPREM en torno a un 3%. No tiene mucho sentido que yo, a la vuelta del verano siente a los agentes sociales para volver a subir el salario mínimo y, sin embargo, las rentas de quienes más lo necesitan que más están sufriendo la pérdida de poder adquisitivo, tengan su IPREM congelado", ha matizado. Preguntada por si el Ministerio de Trabajo puede llevar a cabo esta acción sin contar con el PSOE, Díaz ha señalado que no suele hacer "estas cosas" alegando que tardó tiempo en subir el salario mínimo por la oposición del Gobierno. "Pero desde luego, esta es la posición que debe tomar un gobierno progresista", ha manifestado confiando que ambos partidos lleguen a un acuerdo. FIN DE LA GOLDEN VISA Entre otros asuntos, Díaz ha sido cuestionada por el fin de la Golden Visa, que elimina los visados de residencia para extranjeros que compran inmuebles de más de 500.000 euros, insistiendo en que esta medida fue solicitada por Sumar "hace mucho tiempo" y que hubo un debate parlamentario gracias a una iniciativa de su formación. "Lo estábamos negociando en la negociación presupuestaria con el PSOE, con la señora (María Jesús) Montero, que se oponían, por cierto, en ese momento a esta cuestión", ha señalado Díaz admitiendo, por otro lado, que el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, defendió su posición en la pasada legislatura. "Llevamos mucho tiempo intentando que esto salga adelante. Piensen que la parte del acuerdo de gobierno con el Partido Socialista tiene muchas materias vinculadas a la vivienda, sustancialmente a estos factores que son puramente discriminatorios y que además fomentan un modelo de vivienda es absolutamente cuestionable", ha reclamado Díaz.