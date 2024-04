Otxandiano replica al PNV que antes de un "pacto de país" sobre Osakidetza es necesario "asumir responsabilidades"

El candidato de EH Bildu a Lehendakari, Pello Otxandiano, ha urgido a "no perder más tiempo" y ha replicado al PNV que Osakidetza "sí necesita de un pacto de país", pero para ello "antes de nada hay que hacer un diagnóstico correcto y eso requiere necesariamente asumir las responsabilidades en la gestión que se han tenido" en el servicio vasco de Salud. En un mitin en la localidad guipuzcoana de Andoain, en el que ha participado junto al también candidato y secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, se ha pronunciado, sin citarlo, al emplazamiento realizado por el candidato jeltzale, Imanol Pradales, para un "gran pacto". En ese sentido, Otxandiano ha afirmado que se ha llegado a un punto en el que "todo el mundo reconoce que tenemos un problema" y que "no podemos perder más tiempo". Por ello, ha urgido a hacer "un diagnóstico correcto de lo que pasa" en el servicio vasco de Salud porque, en su opinión, "lo peor que se puede hacer en este momento es hacer un diagnóstico parcial o enmascarar la situación de o diluirla con tal de no asumir responsabilidades políticas". "Hay que asumir la responsabilidad política de la gestión que se ha hecho en Osakidetza los últimos ocho años porque esto no es consecuencia de una pandemia, es consecuencia de una gestión, de una política de personal concreta, determinada, de falta de planificación, de falta de previsión y de haber puesto no a los mejores gestores sino a gente afín", ha subrayado. "RIGOR" Por otro lado, ha señalado que EH Bildu ha tratado de "elevar el nivel del debate político" para que estuviera "a la altura del momento histórico que vive este país". "Pero visto lo visto, igual tenemos que rebajar un poco las expectativas y es suficiente con pedir rigor, no pedimos nada más", ha resaltado Otxandiano, quien ha reclamado que "no se ponga en boca de EH Bildu lo que no ha dicho". Así, ha aclarado que la formación soberanista "no ha dicho que vayamos a publificar todos los servicios sociales en Gipuzkoa y que, por lo tanto, se vayan a perder 10.000 puestos de trabajo". "Un poco de seriedad, un poco de rigor y por favor que no se ponga en boca de EH Bildu lo que no ha dicho", ha insistido. El candidato de EH Bildu, asimismo, ha incidido en la importancia de "fijar la dirección adecuada que hay que darle a las políticas públicas para dar solución a los retos y a los problemas que tenemos como país y como sociedad". En esa línea, ha reiterado la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda con propuestas como un parque público de vivienda que "sea capaz de regular los precios de forma estructural", topar los precios del alquiler movilizar la vivienda vacía, o "poner freno a la especulación a través del urbanismo y limitar los pisos turísticos". Pello Otxandiano ha reiterado que "existe un mandato popular para avanzar en más soberanía y en políticas públicas más igualitaristas y más progresistas", para lo que ha propuesto "un espacio cooperativo que construya un proyecto de país que tenga una visión a medio largo plazo y que sea capaz de afrontar los retos sociales que tiene este país". A su juicio, "tenemos capacidades comunitarias, sociales e institucionales, y hay un mandato popular", "Ahora falta llevar ese mandato popular a los gobiernos y poner en marcha gobiernos con propósito". De este modo, ha incidido en que "es posible" poniendo como ejemplo el caso de Andoain, donde "hemos sido capaces de acordar los presupuestos del 2024 con el PNV y con Podemos". "Ahora toca llevar esta política, esta forma de gobernar a todas las escalas institucionales y dejar de lado esa política cortoplacista que lo que hace es prevalecer los intereses partidistas por encima del interés del país", ha resaltado Otxandiano, quien ha abogado por "una agenda del cambio para avanzar hacia un país con servicios públicos de calidad, que garantice derechos, que avance en términos nacionales y sociales, y hacia un modelo económico y social sostenible". Finalmente, ha apostado por "construir un espacio cooperativo dejando de lado la división" y recoger "el mandato democrático que va a emitir la sociedad vasca el 21 de abril a través de una política cooperativa, que no excluya a nadie y menos a nosotros, a la primera fuerza política como han hecho en Gipuzkoa" porque "no es una opción seguir haciendo lo que se está haciendo, no es una opción que los mismos sigan haciendo lo mismo y existe la tentación para ello". CONTRIBUCIÓN Por su parte, Arkaitz Rodríguez ha hecho referencia a su abuela, fallecida recientemente, y ha apuntado que "formaba parte de esos centenares de miles de personas que allá por la década de los 50, 60 del siglo pasado tuvieron que abandonar sus pueblos en Andalucía, en Extremadura, en Castilla o en Galicia, huyendo de la miseria y llegaron a Euskal Herria en busca de un futuro y una vida más dignas". Así, resaltado que estas personas "con su esfuerzo y sacrificio han contribuido a hacer de este país un pueblo más justo y más próspero" y ha querido rendir "un pequeño homenaje a esos centenares de miles abuelos y al conjunto de personas que en la actualidad continúan arribando a nuestro pueblo". Según ha dicho, la izquierda independentista "siempre ha tenido claro que vasco es toda aquella persona que vive y trabaja en Euskal Herria, que todos somos necesarios para construir una república vasca de libres e iguales, en la que lo único que cuente sea la voluntad y la disposición de contribuir a construir una nación y un país más justo, más libre, más equitativo". Asimismo, Rodríguez se ha preguntado por qué "este pueblo se tiene que conformar con competir en la Liga Española, con ganar, si acaso, de vez en cuando, la Copa española, si tiene talento, si tiene fuerza, si tiene equipo para competir en la Liga Europea e incluso para ganar la Liga de Campeones". El candidato de EH Bildu ha asegurado que no van a aceptar que "nadie por incapacidad, por desidia, o lo que es peor, por cálculo partidista, limite las aspiraciones, las ambiciones y las capacidades de este pueblo" y ha insistido en que "este pueblo tiene equipo, tiene potencialidad, tiene talento para llegar mucho más lejos y lo vamos a llevar mucho más lejos".