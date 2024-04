Dos hombres aceptan cuatro años de cárcel por patronear una patera de Argelia a Pitiusas en febrero

Dos hombres han aceptado este lunes sendas condenas de dos años de cárcel por patronear una patera de Argelia a las Pitiusas el pasado febrero, con 17 pasajeros a bordo. Los dos acusados, ambos de nacionalidad argelina, han alcanzado un acuerdo en la vista celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, por el que han evitado el juicio confesando los hechos. Las penas de cárcel han quedado suspendidas, por lo que no ingresarán en prisión, según informan fuentes judiciales. Así, los dos han reconocido que patronearon la embarcación durante el viaje, en connivencia con una mafia de inmigración ilegal. La organización criminal trasladó a 19 pasajeros desde Bousmail a Tipaza en un camión tipo frigorífico. En virtud del acuerdo alcanzado, los dos acusados han admitido que dieron instrucciones a los migrantes sobre dónde sentarse y cómo comportarse durante la travesía. Antes de la salida lanzaron por la borda a dos de los ocupantes --en una zona donde el agua no era profunda--, "a uno de ellos por estar 'gordo' y al otro por defender a éste". Así, la patera salió de Tipaza el 1 de febrero sobre las 22.00 horas con 17 pasajeros a bordo (seis marroquíes y el resto argelinos). Hacia las 4.00 horas del día 2 llegaron a Formentera y allí, estando en la costa, los dos acusados eligieron a diez migrantes y les ordenaron bajarse de la embarcación, abandonándolos a su suerte. Más tarde la patera alcanzó Ibiza. El escrito de la Fiscalía llamaba la atención sobre la precariedad de la embarcación y el peligro que supuso para los migrantes, "sin equipamiento adecuado para el frío, encogidos, sin agua ni comida y sin ningún medio de seguridad", ya que no llevaban GPS, bengalas o chalecos salvavidas. De hecho, según el Ministerio Público el destino pactado era otro pero carecían de gasolina suficiente y tuvieron que desviarse. Asimismo, durante la travesía, ya en aguas internacionales, el oleaje aumentó, lo que según la Fiscalía generó pánico entre los ocupantes, en especial en un pasajero que no sabía nadar. PATERA EN MALLORCA La Audiencia también celebraba este lunes otra vista por un caso de otra patera, en este caso llegada a la Colònia de Sant Jordi (Mallorca) en junio de 2023. En este segundo caso no se ha cerrado un acuerdo de conformidad. Los acusados por el supuesto pilotaje son también de nacionalidad argelina y la Fiscalía los sitúa dentro de una mafia de migración clandestina. En este caso, la travesía duró 36 horas, con 20 personas a bordo, una de ellas menor de edad. El fiscal sostiene que cada pasajero abonó alrededor de 500.000 dinares para pagar el viaje, y que muchos de ellos pagaron un extra de 4.000 dinares para un chaleco salvavidas que nunca recibieron. Además, según el fiscal, la mafia obligó a los pasajeros a desconectar sus móviles antes de salir y les dio instrucciones de no hacer fotografías. La embarcación llegó al puerto de Ses Salines a las 18.50 horas del 12 de junio, y allí fueron detenidos los dos acusados como patrones de la embarcación. El fiscal pide para estos dos acusados condenas de siete años de prisión.