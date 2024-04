Ayuntamiento asegura que se seguirá en vivienda de la pareja de Ayuso el "procedimiento ordinario" con un "particular"

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegura que se seguirá en la vivienda de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el "procedimiento ordinario" con cualquier "particular". Carabante ha contestado así desde el parque de limpieza de la calle María Odiaga, en Carabanchel, después de que 'Eldiario.es' haya informado de que la pareja de Ayuso "haya admitido que reformó su casa sin licencia e intenta regularizar la situación con un escrito presentado en el Ayuntamiento de Madrid el pasado 21 de marzo". El procedimiento que se sigue a partir de ahora, ha trasladado Carabante a la prensa, es "el ordinario que se tiene que dar a cualquier persona, y en este caso, a cualquier persona particular". "Los servicios técnicos municipales harán el mismo trámite con la pareja de Ayuso que con cualquier otra persona. Y no vamos a dar datos particulares, como es lógico, porque estaríamos vulnerando el principio de protección de datos", ha subrayado.