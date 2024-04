Paco Roca, entre poesía y superhéroes mientras prepara otro cómic que humaniza la Historia

Mónica Collado

València, 7 abr (EFE).- El dibujante valenciano Paco Roca quiere seguir dibujando poesía y actualmente está inmerso en una miniserie de Catwoman en la Guerra Civil española, mientras prepara ya otra novela gráfica para vestir de humanidad un hecho histórico de España, lo que mantiene llena su agenda hasta 2028.

Así lo cuenta a EFE el ilustrador, que acaba de vivir la vorágine del estreno de la película "La Casa", basada en su cómic homónimo, el más íntimo y personal de todas sus novelas gráficas.

Roca habla también de su experiencia con la poesía y recuerda que hizo una ilustración de un poema del poeta valenciano Juan Vicente Piqueras y más recientemente lo ha hecho para el poeta Luis Alberto de Cuenca, al que "siempre", confiesa, ha admirado.

"Me ha parecido un terreno muy interesante porque necesitas poner en imágenes cosas que no están hechas para ser dibujadas y que en muchos casos son emociones, cosas más bien abstractas", asegura.

"Son cosas cuya belleza es cómo están escritas y eso te hace reflexionar qué puede aportar tu dibujo. Te lleva a tener que jugar con el cómic de otra forma y seguramente lo haré más veces", agrega.

El Premio Nacional del Cómic habla del trabajo que lo tiene ocupado y que debería estar acabado durante 2025: "Es algo que nunca he hecho, una miniserie de Catwoman".

"Salvo el Batman en Benidorm nunca había hecho superhéroes. Me encargaron hacer lo que quisiera con un personaje de (la editorial) DC y elegí a Catwoman, y me la llevo a España durante la Guerra Civil", explica.

Y es que esa época le parece "un ambiente perfecto para contar una aventura, y es un personaje que en sus orígenes era una ladrona. En la Guerra Civil, como en todas las guerras, hubo mucho expolio, así que todo encajaba muy bien para esta historia", que ha de estar terminada a lo largo de 2025.

Reconoce también la "vergüenza" que le causa el documental sobre su vida y su trayectoria "Paco Roca. Dibujando la vida", de Batiste Miguel, emitido en "Imprescindibles" de La 2 de TVE.

"A fin de cuentas son mis cosas autobiográficas, es muy personal. En un cómic están maquilladas por los dibujos y en la película por la ficción del cine, pero salir en un documental es diferente", asegura para indicar que "Batiste lo dirige y decide lo que quiere enseñar y no".

"Es su visión la que queda, no la mía, y no es una ficción; hay momentos en los que no es que estés incómodo, pero sí un poco receloso", añade.

Además, cuenta que después de haber colaborado con el periodista valenciano Rodrigo Terrasa en "El abismo del olvido", basada en los fusilamientos de Paterna (Valencia) tras la Guerra Civil y la importancia de la memoria democrática, que además ha logrado el respaldo de crítica y público, volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto sobre un hecho histórico de España, "que si todo va bien debería estar listo para finales de 2027".

"No solo hemos seguido siendo tan amigos como éramos antes sino que hemos visto que encajaban muy bien periodismo y cómic, la no ficción y la ficción, y que hay muchísimos temas que se podrían tratar de la misma forma dándole humanidad a la Historia", sostiene.

Ambos han descubierto que pueden "hablar de contextos históricos con una visión muy periodística y añadir historias humanas a ese poso de realismo", concluye. EFE

