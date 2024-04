Bendodo cree que Sánchez usa "cortinas de humo" para tapar la corrupción que afecta a "su partido, Gobierno y entorno"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recurrir a "cortinas de humo" para tapar una corrupción que afectaría a "su partido, Gobierno y entorno familiar más cercano". En un acto político en Ribavellosa (Álava), en el que han tomado también parte el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, Bendodo ha acusado al Ejecutivo central de "no gobernar" sino de limitarse a "resistir y ceder ante los independentistas". "Enfrentamiento, nula gestión y ahora corrupción", ha censurado. Tras afirmar que cada vez que hay "un lío" Pedro Sánchez "se va al extranjero o saca a pasear la guerra civil", ha incidido en que esta semana el presidente del Gobierno se ha visto obligado a hacer "ambas cosas". "Esa es la estrategia... cortinas de humo, cortinas de humo y cortinas de humo para tapar el escándalo que tiene sonrojada a la sociedad española y que afecta a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar más cercano. Y ni ha dado explicaciones en su partido, ni en el gobierno, ni en su entorno", ha criticado. A su juicio, si acusan a Sánchez por casos de corrupción y este queda "callado, por algo será". "En el Partido Popular no tenemos ningún afán persecutorio contra nadie. Queremos que se den explicaciones. Lo que estamos conociendo cada día del caso PSOE, que empezó Ábalos y Koldo, es que afecta a seis ministros, a la presidenta del Congreso, al secretario de Organización del PSOE actual y al anterior", ha enumerado. A su juicio, se trata de un caso con "mucho recorrido y extremadamente grave" por el que el PP solo pide "explicaciones". Bendodo, que ha recordado que tras su dimisión como secretario general Pedro Sánchez "recorrió España junto a Jose Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán" con el objetivo de ganar las primarias socialistas, ha incidido en que todos ellos son ahora "los protagonistas de la trama de corrupción". "Los que se subieron al coche para ganar las primarias son los que estuvieron en el gobierno después con él, en un lado o en otro y son los cabecillas de la trama, que, insisto, no lo dice el PP, que lo dice el sumario y las investigaciones de la Guardia Civil", ha añadido. BEGOÑA GÓMEZ Además, ha criticado que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se autodenomine "especialista en captación de fondos" de tal modo que "consigue los negocios y luego los paga su marido, que es el presidente del Gobierno aprobándolo en el Consejo de Ministros". "Es que no te lo puedes creer. Pues esto pasa en nuestro país. Todo lo que estamos conociendo del vínculo más cercano del presidente del gobierno se resume en esto. La mujer del presidente conseguía negocios y el presidente los pagaba aprobándolo en el Consejo de Ministros", ha insistido. En este contexto, ha censurado que nadie dé "una explicación" y ha considerado que "si no lo desmienten, será verdad". "Lo más fácil de todo esto es, si no hay nada, dar explicaciones. Desde el Partido Popular pedimos explicaciones a Sánchez de todo esto que estamos viendo cada día en los medios de comunicación", ha añadido. Por último, ha recordado que el PP ha solicitado dos comisiones de investigación en el Congreso y Senado y ha anunciado que trabaja "en un listado abierto de comparecientes en esas comisiones de investigación".