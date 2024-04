ERC reivindica la presencia de Aragonès en el Senado como "voz propia" de Cataluña y niega que vaya por la precampaña

La portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, ha ensalzado la presencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la Comisión de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta del próximo lunes para dar "voz propia" a Cataluña en defensa de la amnistía frente al "ruido" del PP, a la vez que ha negado que su asistencia a este foro esté condicionada por la precampaña de las elecciones del 12 de mayo. Así se ha pronunciado la portavoz de ERC en una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, sobre la asistencia por segunda vez en este foro del Senado organizado por el PP para hablar sobre la amnistía. "El PP organiza esta convocatoria para que los presidentes autonómicos vengan al Senado a generar ruido y estoy segura de que en un primer momento no estuvo en sus planes que Cataluña se pudiera expresar con voz propia, con la voz de su presidente", ha proclamado Sara Bailac. En este contexto, la portavoz de ERC también ha reivindicado la presencia por segunda ocasión a esta Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para defender la proposición de ley de amnistía: "El PP hizo una segunda convocatoria con esa intención y una segunda vez en la que Cataluña hablará con voz propia por la boca del presidente de la Generalitat". YA ESTUVO EN EL SENADO ANTES DE LA CAMPAÑA Al ser preguntada por si Aragonès hubiera acudido al Senado si no hubiera precampaña en Cataluña, la portavoz de ERC ha recordado que el presidente catalán ya acudió en el mes de octubre a esta cita y no había campaña electoral. "Así que es muy posible que el presidente hubiera elegido también poder defender la ley de amnistía y que no se hable de Cataluña sin escuchar su voz, sin escuchar la voz que representa el presidente del Gobierno catalán", ha recalcado Sara Bailac. A su vez, ha denunciado una "utilización partidista" del Senado por parte del PP para "generar ruido" sobre la ley de amnistía. "Todos sabemos que no van a poder frenar su tramitación, que no van a poder impedir que la ley de amnistía se apruebe", ha agregado. NADA PUEDE PARALIZAR LA TRAMITACIÓN Y sobre el conflicto institucional entre el Senado y el Congreso que puede acabar en el Tribunal Constitucional, la portavoz de ERC considera que "no hay nada" que pueda paralizar la tramitación de la ley de amnistía en la Cámara Alta. "Culquier movimiento que pretenda paralizar la tramitación de la ley, que pretenda alargar el calendario es un fraude de ley porque es la propia Constitución la que establece que el Senado tiene dos meses para enmendar o para vetar una iniciativa legislativa", ha añadido.