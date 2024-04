Pradales (PNV) advierte de que "el bienestar actual está en juego" y "todo lo construido puede agrietarse"

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha advertido de que el próximo 21 de abril los ciudadanos tienen que "elegir entre dos modelos"; entre "un futuro mejor o peor para Euskadi" y cree que esta campaña es necesario "despertar a la sociedad vasca" para explicarle que "el actual bienestar está en juego" y que "todo lo construido puede agrietarse". "Si queremos un mejor futuro, hay que elegir experiencia, estabilidad, confianza y certidumbre. Hay que elegir PNV", ha defendido. El PNV ha iniciado en Vitoria-Gasteiz la campaña del 21 de abril bajo el lema 'Aukeratu Euskadi. Elige Bienestar' con un acto celebrado en la Plaza de la Virgen Blanca, donde Imanol Pradales, junto a los candidatos Joseba Díez Antxustegi y Bakartxo Tejeria, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, han llamado a la afiliación jeltzale a la movilización, y al conjunto de la ciudadanía vasca a la participación en las elecciones al Parlamento Vasco. En su intervención, Pradales ha indicado que el próximo 21 de abril Euskadi va a elegir "si quiere o no crecer en bienestar" y ha asegurado que la calidad de vida de los vascos "no es fruto de la casualidad", sino "del trabajo del PNV, un partido comprometido con construir una Euskadi de bienestar, abierta y plural". "El 21 de abril nos jugamos nuestro futuro. Euskadi puede y debe crecer en bienestar y lo hará de la mano del PNV. Ahora, con un equipo renovado y con una enorme ilusión por seguir mejorando este país", ha insistido. Según ha explicado, el PNV cuenta con una "triple agenda" que incluye una "nueva agenda del bienestar, para dar respuesta a las demandas sociales que tiene la sociedad vasca"; una "nueva agenda global que permita crecer como país en el contexto internacional, para ser protagonistas de nuestro futuro y tener voz propia en las mesas de Europa donde se toman decisiones que nos afectan"; y una "nueva agenda humanista con herramientas para luchar contra las nuevas injusticias y desigualdades sociales que están surgiendo". "Yo le propongo a Euskadi crecer en bienestar y como país, dejándome la piel para mejorar la vida de la gente. Para estar bien, para vivir bien y para sentirnos bien. Yo le propongo a Euskadi un futuro mejor para todas y todos. Sin falsas promesas. Sin descalificar a nadie. Arrimando el hombro; y propongo hacerlo entre todas y todos, paso a paso y sin exclusiones", ha añadido. Pradales cree que el próximo 21 de abril los ciudadanos deben elegir "entre avanzar o retroceder en bienestar y calidad de vida; entre medidas y soluciones concretas para mejorar Euskadi o una agenda oculta; entre experiencia y capacidad de gestión o riesgo, ocurrencias, incertidumbre; entre libertad o imposición y control". "Por tanto, entre un futuro mejor o un futuro peor para Euskadi y tenemos muchísimo en juego. La pregunta que debemos responder el próximo 21 de abril es ¿quién puede garantizar el futuro de nuestras hijas e hijos, de nuestros nietos y nietas en este país?, el PNV. El futuro no está garantizado, se construye día a día, con trabajo y con esfuerzo", ha indicado. ELEGIR ENTRE DOS MODELOS Por ello, ha insistido en que estas elecciones "hay que elegir entre dos modelos" y cree necesario "despertar a la sociedad vasca" para explicarle que "el actual bienestar está en juego" y que "todo lo construido puede agrietarse". "Comprometerse con Euskadi es comprometerse con ir a votar el 21 de abril, y si queremos un mejor futuro, hay que elegir experiencia, estabilidad, confianza y certidumbre. Hay que elegir futuro, hay que elegir PNV", ha defendido. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, por su parte, ha advertido de que su partido "no es gente de bronca" y apuesta por "construir, escuchar y dialogar; hacer cosas, no destruirlas". En este sentido, ha destacado el "gran reto que es Vitoria-Gasteiz" y ha asegurado que estas elecciones "Gasteiz es capital para Euskadi y es capital para el PNV". "Estoy seguro de que la noche del 21 podremos decir: "¡Gasteiz, prueba superada; Araba, prueba superada; y Euskadi, prueba superada! Pero para eso ya sabéis cuál es la única receta que tiene asegurado el resultado: el trabajo", ha subrayado. Por ello, ha señalado que el reto para el PNV son "las personas indecisas" y ha invitado a sus militantes a trabajar para "conseguir que la gente no tenga dudas" y que se decidan por "el voto tranquilo, de la estabilidad, de la experiencia, el voto de las cosas bien hechas: el voto al PNV". "Tenemos ganas, tenemos ilusión, tenemos fuerza, tenemos ideas y personas. Vamos a por los votos. Tenemos quince días para recorrer Gasteiz, Araba, Euskadi entera. Quince días desgastando alpargata", ha añadido. El lehendakari, Iñigo Urkullu, también ha participado en este acto de inicio de campaña y ha afirmado que el PNV, "después de ejercicios de Gobierno en solitario y en minoría, frente a todas las tempestades" su partido "cuenta con ideas y razones para trasladar confianza a la sociedad vasca", ya que ha "conseguido construir un país más justo y mejor", a pesar de "quienes ahora hablan de consensos y gobernanza colaborativa por puro cálculo electoral". "Cuando este país ha vivido grandes dificultades, han estado siempre a la contra, sin apoyar ni una sola medida de ayuda a las personas, familias, empresas, cooperativas, autónomos o sectores económicos. Cuando este país les ha necesitado, no han estado ahí. Su objetivo ha sido tratar de obtener rédito político de las dificultades sufridas por toda la sociedad vasca. En los momentos de máxima dificultad y máxima necesidad, han dejado de lado a las instituciones que nos representan", ha reprochado. Urkullu ha defendido que "resultados, credibilidad y confianza es lo que la mayoría de la sociedad ha depositado en el PNV y en el Gobierno Vasco". "Hoy volvemos a pedirla para cuatro años más", ha añadido. CANDIDATOS DE ÁLAVA Y GIPUZKOA El cabeza de lista por Álava, Joseba Díez Antxustegi, por su parte, ha prometido "dejarse la voz" durante estos 15 días de campaña, explicando el proyecto de EAJ-PNV. "Un proyecto realista con propuestas ilusionantes. Propuestas que vamos a poder cumplir porque no prometemos imposibles. Ofrecemos confianza, garantías y bienestar", ha destacado. La cabeza de lista por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria, ha centrado su intervención en las diferencias entre la forma de hacer política del PNV y la de EH Bildu. "El objetivo del PNV ha sido, es y será trabajar por este pueblo y por todas las personas que viven en él", ha subrayado antes de señalar que "hay otra forma de hacer política", y criticar que esta última legislatura "todo ha valido para acabar con la fama de buen gestor del PNV". "Mientras nosotras y nosotros construíamos, otros apostaban por el 'cuanto peor, mejor', ponían trabas y han intentado destruir lo construido", ha denunciado.