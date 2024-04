Montero defiende las leyes de memoria frente a PP y Vox: "Al pan pan, al vino vino, y a las víctimas, reparación"

La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que los socialistas repararán a las víctimas frente a PP y Vox que "niegan las leyes de memoria democrática", con su derogación en las comunidades en las que gobiernan, y que ellos recurrirán. "Al pan pan, al vino vino; a la justicia, justicia; y a las víctimas, reparación", ha afirmado. Montero se ha trasladado hoy a Bilbao para respaldar al candidato a Lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, en el acto de inicio de la campaña a las elecciones del 21 de abril, que los socialistas desarrollarán con el lema 'Vota al que decide/Erabakia zurea'. La vicepresidenta ha destacado la historia y valores del PSOE, con una trayectoria de más 140 años, y se ha congratulado de que el Partido Socialista "no sea una noche de verano, esos que aparecen y que inmediatamente sucumben". De esta forma, ha recordado a los miles de socialistas que murieron por sus ideas y ha reivindicado "los valores democráticos", los que "niegan el PP y Vox en los lugares donde gobiernan" porque "niegan las leyes de memoria democrática y los valores de la democracia". "Lo que reivindicamos es justamente la causa de aquellos que fueron torturados o violentados porque la democracia era secuestrada por aquellos que quisieron callarla y lo hicieron durante más de 40 años, y es por eso que nosotros, desde el Gobierno de España, desde todos los lugares donde tengamos capacidad, vamos a poner recursos a esas derogaciones de las leyes, porque al 'pan pan, al vino vino; a la justicia, justicia; y a las víctimas, reparación", ha remarcado. AYUSO La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha arremetido contra "los miserables" que se han "enriquecido" en pandemia, familias "vinculadas al PP", y ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "mentir y convivir o disfrutar del enriquecimiento de otros a través del fraude fiscal", en alusión a su pareja, y también ha reclamado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que dé explicaciones ya por "las ganancias millonarias de las empresas de su cuñado". Tras recordar la época de pandemia y "las zancadillas" que el PP puso al Gobierno para afrontar "el peor momento de la historia de este país desde hace muchos años", ha señalado que "algunas familias vinculadas en este caso al PP y, en concreto a la presidenta de Madrid, se dedicaron a enriquecerse" con la compra de material sanitario, y "algunos son tan miserables que tampoco quieren pagar impuestos por aquello con lo que se han enriquecido". "Hemos tenido, ni más ni menos que una presidenta del Partido Popular tan destacada como la señora Ayuso que ha mentido al conjunto de los madrileños y al conjunto de los españoles, y en política no se puede mentir. En política, si uno se equivoca, si uno miente o si uno convive o disfruta del enriquecimiento que otros producen a través del fraude fiscal, tiene inmediatamente que presentar la dimisión", ha asegurado. A su juicio, "no es admisible" que Díaz Ayuso "defienda el interés general teniendo intereses partidistas particulares". "Hoy nuevamente todos salen a la defensa de la señora Ayuso, y su secretario general, el señor Serrano, ha proferido gravísimos insultos contra la política, ha hecho afirmaciones con las que me da vergüenza que alguien me identifique, con una forma de hacer política denigrante, mentirosa; una forma de hacer política que ojalá la hubiéramos dejado hace mucho tiempo atrás, pero que hoy en el PP está más viva que nunca", ha manifestado. Según ha subrayado, los populares "no quieren dar explicaciones, no quieren comisiones de investigación, porque no quieren que se sepa aquello que hicieron durante este periodo y empiezan a tirar piedras, y no son capaces de dar ni una sola explicación de lo que están haciendo". FEIJÓO Y BONILLA "Ya lleva tiempo el señor Feijóo sin explicar por qué las empresas de su cuñado tuvieron ganancias millonarias o por qué el señor Moreno Bonilla (presidente de Andalucía) no da explicaciones a propósito de que un alto cargo de Salud, igual que ocurre en otros gobiernos, al día siguiente de haber adjudicado a empresas privadas más de 40 millones de euros, haya sido contratado por esa misma empresa privada, teniendo o no teniendo conocimiento de esas incompatibilidades", ha añadido. En este sentido, ha acusado al PP de estar "permanentemente ensuciando la vida pública y política con mentiras, con falsas afirmaciones y, por tanto, no siendo capaces de poner las instituciones, y la legitimidad que dan los votos en el centro del bienestar y del interés general". TIEMPOS "TURBULENTOS" Según ha destacado, se viven "tiempos turbulentos", en los que los socialistas "tratan de abrir camino a través de leyes y proyectos" para avanzar en derechos y en el bienestar de la ciudadanía. "Nosotros siempre hemos conectado con esa parte de la sociedad que necesita que sumemos, que unamos fuerzas para poder sacar adelante proyectos, leyes tan importantes como las que estamos desarrollando con esfuerzo, con trabajo, en un ambiente político hostil, en el que no se respeta nada, en el que la calumnia, la mentira, la infamia es la seña de identidad de una derecha que nunca, cuando gobiernan los partidos de izquierda y en concreto el PSOE, respeta la voluntad de las urnas", ha remarcado. "ESPAÑA PLRAL Y DIVERSA" En su opinión, "todo el enfado, todo el ruido, toda la crispación que viene de esas filas, pone de manifiesto que nunca aceptan el resultado democrático de la población libre, que elige 'no' al PP-Vox, y 'sí' a un entendimiento de este partido con otras fuerzas políticas en una España diversa, en una España plural que tiene que entenderse, que tiene que dialogar y llevar a cabo proyectos que mejoren la vida de las personas, vivan donde vivan, entendiendo a España rica, plural, diversa, plurilingüe". La dirigente socialista ha asegurado que es "una España que representa mucho mejor los intereses de los ciudadanos, como la que hace el Partido Socialista en las alianzas cada día con el resto de fuerzas políticas en el Congreso". "Y es lo que vamos a seguir haciendo, a pesar de ese ruido, a pesar de las amenazas. Cada día podemos traer un botón de muestra", ha remarcado. María Jesús Montero ha asegurado que los socialistas siempre han "enarbolado la bandera de la lealtad institucional, la de la capacidad, incluso en la derrota, de reconocer la legitimidad de aquellos que consiguen mayoría, de las instituciones que investigan, que tienen que hacer su trabajo para que realmente haya garantías de igualdad para el conjunto de los ciudadanos". Por ello, ha insistido en que le da "vergüenza que, cuando hay personas, como ocurre en el PP, que se sienten atrapadas en sus mentiras, discutan la profesionalidad de la agencia tributaria, de los policías, de los fiscales, de los jueces, de las instituciones, del Senado --que lo tienen secuestrado con la mayoría absoluta--, la legitimidad de las instituciones porque la democracia se representa en las instituciones. Para la vicepresidenta, "no hay democracia si denostamos unas instituciones que tienen que estar al servicio de los ciudadanos". "Y este Partido Popular la respeta tan poco que llevamos más de cinco años sin cumplir con la Constitución (por la falta de renovación del CGPJ) por parte de un partido que reparte carnés de constitucionalista y que es el único que en este país, a día de hoy, incumple una Constitución que tenía que ser sagrada para todos los partidos. A su juicio, hay que tener "lealtad a las instituciones", como los socialistas, cuando se está "en la oposición o en el gobierno, cuando vienen bien dadas o cuando vienen mal dadas".