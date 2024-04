Más Madrid se personará también en el proceso contra el novio de Ayuso por presunto fraude fiscal

Más Madrid se personará como acusación popular en el proceso judicial abierto por la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra el novio de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, por dos presuntos delitos de fraude fiscal y de falsedad documental. Más Madrid ha adelantado a Europa Press que dará este paso tras analizarlo las pasadas semanas con sus servicios jurídicos para que se "diriman las responsabilidades jurídicas" y "proteger los derechos de los contribuyentes madrileños". La portavoz de la formación, Manuela Bergerot, ha insistido en declaraciones remitidas a Europa Press que con este movimiento quieren tener "toda la información sobre el presunto fraude fiscal" y las relaciones del novio de la presidenta con "las empresas sanitarias que hacen negocio con nuestros servicios públicos". "Tiene que llegar hasta el final para dirimir las responsabilidades jurídicas del señor González Amador y averiguar si se benefició de alguna manera de su cercanía a la presidenta de la Comunidad de Madrid para hacer prosperar sus negocios", ha lanzado la portavoz. Bergerot ya había advertido desde que se conociera el caso de que su partido usaría "todas las vías necesarias". Se suma así otra iniciativa judicial a la ofensiva de Más Madrid por estos presuntos delitos, que desde el principio han deslizado que podrían ser la punta del iceberg de "un caso de corrupción" y han vinculado reiteradamente con Ayuso, principalmente como "beneficiaria" de una vivienda "que podría haberse pagado con dinero del presunto fraude". El partido encabezado por Manuela Bergerot ha pedido reiteradas veces la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha puesto en el foco a los conglomerados sanitarios privados que operan en la región pidiendo explicaciones al Ejecutivo y solicitando una auditoría de la gestión público-privada. Más Madrid rechaza que el proceso judicial al que se enfrenta el novio de Ayuso no tenga vínculos con la Comunidad de Madrid y han apuntado a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 13 de marzo --día después de conocerse la denuncia--. En ella Ayuso cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por pedir su dimisión y negó que su pareja tuviera una deuda de 350.000 euros con Hacienda sino que le debían a él 600.000 euros. "Ayuso ha asumido la defensa de los delitos de su novio y así liga su destino a un posible defraudador fiscal", lanzaba días después en Pleno Bergerot para, a continuación, pedir por primera vez la dimisión de la presidenta como "clave de bóveda de un plan corrupto que es marca del PP". PSOE-M, PERSONADO EN EL PROCESO Más Madrid se suma así al PSOE-M, que se personó el pasado lunes en esta causa y a quien la jueza de Instrucción número 19 de Madrid aceptó este miércoles su petición. Los socialistas solicitaron a la jueza María Inmaculada Iglesias formar parte del procedimiento como acción popular al poder derivar el caso en posibles responsabilidades penales, en particular, en relación a delitos contra la hacienda pública y de falsedad documental, y considerar que se estaría ante una causa de interés general de los ciudadanos. Esgrimía el PSOE que no había necesidad de presentar querella ni fianza debido a que los hechos tienen su origen "en contrataciones relacionadas con el suministro de materiales sanitarios adquiridos durante la gestión de la crisis del Covid1-9, y que, en cualquier caso, afectarían a los intereses generales como es un intento de defraudación a la Hacienda Pública". Sin embargo, han tenido que abonar una fianza de 3.000 euros. Por ello, el PSOE solicitaba su personación en representación de sus afiliados y el interés general de la ciudadanía que preside la actuación de esta organización.