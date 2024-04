Ayuso defiende si PSOE la ataca en lo personal es que están "muy mal" y apunta a tramas "con rulos de dinero y pistolas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que si el PSOE la ataca en "el plano sentimental" con algo, que "nada tiene que ver con la Comunidad" y con una persona que "cero euros ha contratado" con dicha Administración, es que están "pero que muy mal" con "tramas de corrupción con rulos de dinero y con pistolas". "Si son ustedes los que chapotean en la corrupción lo vamos a saber en los próximos meses aunque pongan por delante a un particular", ha deslizado a continuación la dirigente regional durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a la intervención del portavoz del PSOE, Juan Lobato. El socialista ha afeado a la presidenta su viaje a Chile, considerando que "hay siete vídeos oficiales pero cero acuerdos concretos". "Propaganda siete-acuerdos ceros. ¿Le parece a usted normal ir a Chile y no reunirse con ninguno de los 24 ministros?. Es que no ha saludado a uno solo de los 155 diputados que tiene el Congreso chileno", ha criticado a continuación. Además, ha censurado que haya acudido a este país a "atacar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a decir "que en España hay ataques a la libertad, a la empresa, a la separación de poderes y al Estado de Derecho". Para Lobato, "no se puede ser menos patriota" que la presidenta. "Señora Ayuso, usted no fue a Chile, usted huyó de Madrid. Usted huyó de los fraudes fiscales, huyó de las polémicas por los coches y los pisos de lujo. Usted huyó de los 7.291 muertos en residencias a los que ahora quiere cobrar el recibo más indigno. Y huyó para no dar la cara por las amenazas a la prensa que usted ha avalado y ha animado", ha lanzado el socialista. A estas palabras ha respondido la jefa del Ejecutivo regional, quien ha defendido que "la inmensa mayoría de los viajes" no se lo pagan los madrileños. Lo que sí pagan son "los dos Falcon" y "las casas oficiales en las que viven la mayoría de los ministros", a los que se les paga "hasta el servicio, la seguridad, la limpieza y la alimentación". "Yo que no le cuesto ni un euro a nadie porque soy un presidente que ha decidido pagarse con su trabajo su casa durante toda su vida... Un respeto al trabajo de una mujer en política que se ha ganado honrosamente la vida trabajando", ha subrayado. La presidenta ha puesto de manifiesto que el viaje que ha realizado al exterior ha sido para decirle a los inversores que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid nada tiene que ver con el Gobierno de Sánchez" y ha sostenido que tienen que ir "pidiendo perdón" porque "da vergüenza el ataque a la Justicia, a la empresa y a las inversiones". Ayuso ha defendido el momento que vive la Comunidad de Madrid y ha sacado pecho de que es el resultado "de un gobierno que trabaja" y "da confianza" lo que "no da" el Gobierno central, que "da vergüenza la cantidad de escándalos" que salen cada día.