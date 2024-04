Feijóo erige al PP como alternativa el 12M al "proyecto compartido" de PSC, Junts y ERC

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el PP es la única alternativa que los catalanes pueden votar en las elecciones del 12 de mayo si quieren acabar con el "proyecto compartido" de PSC, Junts y ERC. "Somos los únicos que podemos decir que nuestros votos no van a servir para el 'procés", ha dicho al presentar en Barcelona los candidatos a las elecciones catalanas. Feijóo ha equiparado a PSC, Junts, ERC y a Comuns Sumar por ser todos "socios" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Ahora dirán que no, ahora dirán que no le conocen de nada, ahora dirán que están en contra de Sánchez. Unos se pelearán contra otros por la mañana y por la noche se llamarán para ver cómo van", ha ironizado. Ha asegurado que el PSC no es una opción constitucionalista ni salvará a Cataluña del 'procés', porque "sin el independentismo Sánchez no es nadie, y sin Sánchez el independentismo aún es menos". También ha dicho que el voto al PSC no sirve, porque el PSOE "ya no es nada" en España, y ha argumentado que ya no gobiernan en ningún sitio, según él. "Gobiernan un poco en Asturias, y de milagro; gobiernan en Navarra gracias a Bildu, y gobiernan en Castilla-La Mancha. Fin de la cita. Y nosotros gobernamos en el resto", ha dicho. NO SE NECESITAN "SALVAPATRIAS" Asimismo, ha defendido que Cataluña "no necesita salvapatrias", sino servidores públicos que estén a disposición de los ciudadanos. Ha afirmado que él no se conforma con una Cataluña "pequeña, cerrada y decadente", y ha prometido trabajar para que sea una tierra próspera, cordial, abierta y competitiva. SIN TECHO ELECTORAL Ha dicho que no se resigna a creer que los catalanes están más preocupados por la Ley de Amnistía que por la sequía, ni que les importe más un referéndum de independencia que las ocupaciones ilegales, la presión fiscal y los resultados educativos. "Si hemos podido ganar a Junts y a ERC en unas generales ¿por qué no vamos a poder ganarles más veces? Si el constitucionalismo pudo ganar unas elecciones en Cataluña ¿por qué no puede volver a hacerlo? Hay que ir a por todas, queridos amigos. No os pongáis techo electoral", ha concluido.