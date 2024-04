De Andrés denuncia el "afán" de Gobierno vasco de facilitar tercer grado a presos de ETA y que "pruebe una y otra vez"

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari por esta formación, Javier de Andrés, ha denunciado el "afán" del Gobierno vasco por facilitar el tercer grado a presos de ETA y ha señalado que "una y otra vez está probando a ver si consigue su objetivo de que salgan al tercer grado". Javier de Andrés ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha participado en el Forum Nueva Economía y ha sido presentado por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado En relación a la política penitenciaria y preguntado por si se está ante una "amnistía a plazos o enmascarada para los presos de ETA", ha afirmado que no tiene "datos suficientes para poder sacar esa conclusión", pero "es muy llamativo que los fiscales estén recurriendo un día tras otro los terceros grados que se dan desde la administración penitenciaria vasca", que tiene la competencia de prisiones. "Los fiscales lo tienen que hacer, porque tiene que haber una coherencia en el conjunto de España en materia de prisiones, y no se puede aceptar como buena los criterios que se den en un lugar, por ejemplo en el País Vasco, porque luego serán aplicables y serán reclamables por los otros presos en otros lugares de España", ha añadido. Por tanto, cree que lo que se intenta hacer por parte de la fiscalía es "uniformizar el acceso al tercer grado" y, de ahí, los numerosos recursos y "la administración vasca, la administración del PNV, está una y otra vez probando a ver si consigue su objetivo de que salgan al tercer grado". Según ha apuntado, "todos" saben que realmente "no lo cumplen" porque, en primer lugar, para pasar a tercer grado "tienes que reconocer que has hecho mal las cosas". Por tanto, cree que creo que hay "un afán por facilitar la situación penal de estos presos" que, "desgraciadamente", han tenido un importante apoyo social en Euskadi, y hoy en día "tienen una tolerancia" que "no es la conveniente para que hagan el proceso de reinserción que, como cualquier otro preso, tendrían que hacer". "EXIGENCIA ÉTICA" También se ha referido a las consecuencias económicas que tuvo el terrorismo y la salida de muchas personas de Euskadi que se vieron amenazadas por la violencia y ha asegurado que es "difícil revertir aquello que tan mal salió", pero cree que hay que "profundizar en todo lo que condujo a que eso se produjera". A su juicio, es necesario mantener la "exigencia ética". "La gente se ha marchado, amenazada, atemorizada, coaccionada y si luego resulta que la alternativa, cuando vengan aquí, es encontrarse a Bildu en el gobierno, o a Bildu de socio de PNV, o a Bildu y el PSOE negociándolo todo, lo tenemos imposible. No me parece que ese es el escenario que animará a nadie a volverse aquí cuando se han marchado por coacciones", ha añadido. Javier de Andrés cree que tendría que haber "un cambio de clima social" y, además, ser "atractivos con carácter general". Según ha manifestado, hay que dar "oportunidades a cualquiera que quiera invertir o desarrollarse profesionalmente en Euskadi", pero "adicionalmente" cree que se podría hacer "una política activa, personalizada, de atracción hacia esas personas" que se fueron por la violencia, "porque además lo merecen". "Creo que se merece que haya un gesto por parte del gobierno de tender la mano, de aproximar a todas esas personas, de darles una oportunidad de regresar porque hemos perdido un capital humano, un capital profesional, que sin ellos estamos en una situación irremplazable", ha añadido. Cuestionado por los actos de exaltación de los presos de ETA, ha asegurado que "hay una posición de tolerancia hacia una fuerza política con un gran poder electoral" y hay "mucho temor hacia esa fuerza política". "Y no hay un liderazgo por parte de los poderes públicos del Gobierno vasco, liderado por PNV, para hacer frente a eso. Y entonces esa tolerancia es la que nos lleva, por ejemplo, a normalizar, determinadas conductas penitenciarias o conductas violentas como pueden ser los okupas o las agresiones que han sufrido compañeros míos cuando van por el Casco Viejo o en la universidad vasca. Hay una contemporización de todo esto", ha asegurado. A su juicio, ello se debe "por un temor que hay a una fuerza política" y cree que "la respuesta que se está haciendo desde el PNV y del PSOE va en contra de los intereses de todos, pero también de sus propios intereses electorales porque lo que están haciendo es normalizar y blanquear esas conductas", ha agregado. En el caso del PP vasco, tras defender el equipo que ha conformado con Esther Martínez como secretaria general, ha indicado que si ha habido tantos presidentes liderando la formación es porque "no ha sido fácil nunca ser presidente del Partido Popular, ni en los últimos diez ni en los últimos veinte". Según ha asegurado, han sostenido "un proyecto frente a todas las adversidades" cuando se les estaba aplicando una "política terrorista". Tras afirmar que entran "en una etapa diferente", ha asegurado que seguirán manteniendo esa "exigencia ética, ese suelo ético", que antes "también lo compartían el PNV y el Partido Socialista y luego se lo saltaron".