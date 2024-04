PSOE, IU y Maracena Conecta impulsan una moción de censura para arrebatar al PP la Alcaldía de Maracena (Granada)

Los grupos municipales de PSOE e IU han acordado, con Maracena Conecta, una moción de censura para arrebatar la Alcaldía del municipio maracenero, en el área metropolitana de Granada, al 'popular' Julio Pérez, que ha gobernado desde el inicio del mandato con un cuatripartito en el que está Vox. La suma de estos grupos son once concejales, siete del PSOE, que ganó sin mayoría absoluta las elecciones de mayo, tres de IU y una de Maracena Conecta (MC), que entraba en el cuatripartito y ahora forma parte de esta nueva fórmula de gobierno a tres bandas, que surge "tras una serie de hechos convulsos y falsas acusaciones de corrupción urbanística, hoy disueltas en sede judicial". Así lo han señalado los promotores en una nota de prensa remitida por IU, y según ha confirmado Europa Press en fuentes socialistas. Casi un año después, "la incapacidad, la inoperancia, la mala gestión, los intentos de privatización, las denuncias laborales y la desatención vecinal" provocan "un indispensable cambio de rumbo para dar estabilidad y futuro a Maracena". Lo han certificado los tres portavoces de los grupos firmantes de la moción de censura, Carlos Porcel (PSOE), Antonio Segovia (IU) y Amabel Adarve (MC). En palabras de esta última, eje fundamental de este giro político municipal tras considerar al inicio del mandato que era necesario pasar página de los últimos gobiernos socialistas, "la situación ha sido insostenible prácticamente" desde el comienzo de la "andadura" del equipo presidido por Pérez. La portavoz de MC ha explicado que el alcalde ha funcionado "mediante impulsos e improvisaciones. "He intentado reconducir en innumerables ocasiones la situación, exigiendo un funcionamiento más operativo, y, sobre todo, que no se descuidara a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, pero ha sido imposible", ha añadido. El portavoz socialista, Carlos Porcel, candidato a asumir la Alcaldía, ha expresado su compromiso con IU y MC. "Se pondrá fin a una etapa muy oscura para la historia de la localidad". En última instancia, IU ha declarado que asume su "total responsabilidad" en el cambio de gobierno y sustentan una decisión trascendental previamente consensuada con su asamblea local. "Existe un proyecto en común y de futuro para Maracena", han indicado los tres portavoces, siendo ejemplo de ello, han agregado, "el acuerdo programático firmado también por parte de los tres grupos, que desarrolla una serie de medidas a ejecutar a corto plazo, además de implementar la ambiciosa" Agenda 2030 de "grandes proyectos e infraestructuras".