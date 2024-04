Vox denunciado que el Gobierno ha divulgado el balance de criminalidad en Semana Santa para que no tenga repercusión

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha denunciado este lunes que el Gobierno ha "colocado" un balance de criminalidad "muy preocupante" en Semana Santa "para que no tenga ninguna repercusión" y ha achacado este informe, que informa de una subida de un 5,9% en la criminalidad en España, a una "política de fronteras abiertas". "Es muy preocupante que la delincuencia general suba casi un 6%. Y nos dan la razón a Vox una vez más estos datos. Llevamos muchísimo tiempo diciendo, previniendo además, precaviendo a los españoles sobre el aumento de la criminalidad. Es lo que pasa cuando tienes una política de fronteras abiertas, que supone un riesgo para la seguridad de los españoles, ha expresado Fúster en una rueda de prensa recogida por Europa Press. En este sentido, ha reprochado al Ejecutivo "que en 2023 llegaron a España 56.872 inmigrantes ilegales, un 82% más que el año anterior, de los cuales solo 3.096 fueron o han sido expulsados", lo que convierte a España, según ha dicho, en "un lugar cada vez más inseguro". Así, ha defendido la "necesidad clara" de proteger nuestras fronteras y "hablar claro" de los problemas que le preocupan a la ciudadanía en las instituciones y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera "maniobrar para obligar a las comunidades autónomas a que acojan a menores no acompañados". De esta forma, también ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quien dice "no va a tener ningún problema" porque habla "muchísimo" en la Asamblea de Madrid de que "el mestizaje y la integración son los pilares de su política migratoria". Asimismo, ha asociado el incremento de los delitos de contra la libertad sexual con la inmigración asegurando que un "Gobierno que dice defender a las mujeres es el que más las está poniendo en peligro". Dichos delitos aumentaron en 2023 un 15,1% al anotar 19.981 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad, incluyendo policías autonómicas y locales. BALANCE DE CRIMINALIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior del año 2023 refleja que las violaciones subieron un 14,2% con respecto al año anterior, además de anotar un incremento en el conjunto de España en la práctica totalidad de indicadores, tales como los intentos de homicidios y asesinatos (+11,2%), los secuestros (+45,2%) y el tráfico de drogas (+9,5%). El total de la criminalidad subió en el último año un 5,9% en España, al anotar 2.459.659 hechos, de los que el 80,9% se corresponde a la categoría de la criminalidad convencional --lo que representa una variación del 2,1% respecto a 2022--. La cibercriminalidad suma el restante 19,1%, aunque este tipo de delitos sube con fuerza un 25,5% sobre el año anterior. Sobre el aumento de los delitos contra la libertad sexual, el Ministerio del Interior ha argumentado que "este aumento debe ponerse, en parte, en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos" ya que "se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos".