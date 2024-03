Més per Menorca censura la "imposición" de convertir Mahón en base naval de la OTAN

Més per Manorca considera "una imposición" la decisión del Ministerio de Defensa de convertir el puerto de Mahón en base naval de la OTAN en territorio español. En un comunicado, el coordinador general del partido menorquinista, Josep Juaneda, ha censurado que "esta decisión se ha tomado de forma unilateral desde Madrid conjuntamente con los dirigentes de la OTAN y en ningún caso se ha tenido en cuenta la opinión de la población menorquina ". En este sentido, desde Més por Menorca han anunciado que preguntarán tanto al Consell Insular de Menorca como al Govern balear si tenían ningún tipo de conocimiento al respecto. Juaneda reivindica que "la sociedad menorquina tiene derecho a saber qué uso se está dando en estas instalaciones en nuestro territorio". Por otra parte, Més per Menorca considera que las políticas en torno a los conflictos bélicos deberían encaminarse hacia "menguar estas estructuras militares". Por eso, Juaneda manifiesta que "las amenazas geopolíticas actuales no se solucionarán con la promoción de políticas de rearme ni favoreciendo la violencia, sino apostando por el diálogo y la concordia internacional".