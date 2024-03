Sumar critica que el PSOE decidiera "unilateralmente" renunciar a Presupuestos: "La obligación siempre es intentarlo"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticado este miércoles que el PSOE decidiera de forma unilateral renunciar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2024 pues, a su juicio, "la obligación de un gobernante siempre es intentarlo hasta el final, por muy difícil que sean las negociaciones", aunque ha asegurado que, pese a esta decisión de los socialistas, la legislatura no corre peligro. El también ministro de Cultura ha afeado la "línea roja" del PSC con el 'Hard Rock' que, en su opinión, ha abocado al fracaso a los presupuestos catalanes, adelantándose la convocatoria electoral en Cataluña al 12 de mayo, y, por consiguiente, también "ha arrastrado" al PSOE a retirar los PGE del 2024. Según ha explicado Urtasun, desde Sumar estaban hoy mismo negociando con los socialistas las cuentas públicas. "La no realización de los presupuestos del 2024 es una decisión unilateral que ha tomado el PSOE, no es una decisión del Gobierno", ha desvelado el ministro en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press. El ministro ha señalado "que por muy difícil que sea el escenario" la obligación de un gobernante "siempre es intentarlo hasta el final". "Creo que había margen para seguir intentando hacer los presupuestos del 2024", ha revelado, al tiempo que ha asegurado que "a día de hoy" no ha escuchado "a ningún dirigente de ERC ni Junts públicamente decir que dan por enterrar los presupuestos". Así, Urtasun ha adelantado que seguirán trabajando para que España "tenga las mejores cuentas" y ha avisado que, pese a esta renuncia de los PGE, "la legislatura no corre peligro". "Si no hay cuentas este año, que nosotros hubiéramos preferido, las habrá el año que viene", ha reiterado. El Gobierno ha renunciado a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña y se centrará en las cuentas públicas para el año 2025, según han confirmado a Europa Press fuentes de Moncloa.