Josep Maria Flotats regresa al Teatro Romea, 65 años después, con 'La disputa'

Barcelona, 26 feb (EFE).- Monje laico del teatro, tal como se ha autocalificado este lunes, el actor y director Josep Maria Flotats regresa al Romea, 65 años después de una única función de 'Tu i l'hipòcrita', para interpretar junto a Pep Planas 'Voltaire/Rousseau. La disputa', de Jean-François Prévand.

Aunque ha estado unos días "muy enfermo por una extinción de voz total y absoluta", a sus 85 años ha demostrado un completo dominio escénico en una jugosa rueda de prensa en la que ha dejado caer que veía como un "hecho excepcional" el estar en las próximas semanas en una institución emblemática como el Romea, emocionado, honrado y orgulloso por el trato recibido y por "poder hacer aún mi oficio, defendiendo el teatro que me ha formado y en el que creo".

Ha pasado de puntillas por cuestiones como las del 'Me too'; ha señalado que no se ha planteado parar "mientras tenga la posibilidad de hacer lo que tenga ganas de hacer y de hacerlo como me gusta" y ha precisado que no le interesa escribir sus memorias porque el pasado "ya lo sé, me interesa el futuro".

Ha recalcado, asimismo, que hubiera hecho mucho más teatro en Cataluña, tras su tormentosa salida del TNC, pero "no me llamaba nadie y si alguna vez llamé, no hubo respuesta. De fuera, sí me llamaban", ha apostillado.

Se encuentra ya recuperado y a punto para ponerse en la piel de Voltaire, en una obra que dirige y protagoniza, un combate dialéctico entre dos de los filósofos más importantes del siglo XVIII.

Nueve años después de las funciones en el Teatre Lliure de 'Ser-ho o no. Per acabar amb la qüestió jueva', el barcelonés retorna a los escenarios de su ciudad, con ganas, "extraordinariamente" agradecido a su amigo y director artístico del Romea, Sir Josep Maria Pou, tal como lo ha presentado, y quien tampoco ha rehuido que "Flotats y Teatre Romea son dos nombres que tenían que haber estado juntos mucho tiempo antes".

Servidor "fiel" al pensamiento de los autores a los que representa y que tiene el "privilegio" de poder escoger, Josep Maria Flotats ha sentenciado que "estamos en unos momentos y en una sociedad muy difícil y poder decir encima de un escenario las cosas en las que uno cree profundamente, haciendo el oficio lo mejor posible, me da tranquilidad, paz y un sentimiento de seguir".

Con 'Voltaire/Rousseau. La disputa' espera hacer pasar al público una hora y media de "bienestar, despertando preguntas, ideas y ganas de saber más de Voltaire y Rousseau", dos personajes "muy importantes del pensamiento moderno y contemporáneo".

A la vez, dos filósofos que "son los que hicieron el pensamiento ideológico de la Revolución Francesa, aunque opuestos, con un enfrentamiento culto, inteligente, brillante, divertido, lleno de humor e ironía".

Con sensación de resucitado, tras cinco días sin voz, según ha confesado, Flotats ha defendido llevar la obra de Prévand a los escenarios, entre otras cuestiones, por ser "mitad voltariano, mitad rousseauista", llegando al punto de que el día que firmó su compromiso con la Comédie Française se subió a la imponente estatua de Voltaire que hay allí para abrazarlo "muy poco protocolariamente".

A pesar de que en los anales del teatro aparezca que la primera vez que estuvo encima de una tablas fue en el Teatre Guimerà en 1957, con 'Les maletes del senyor Vernet', ha desvelado que, en realidad, su debut, fue como estudiante del Liceo Francés, para hacer de figurante "con una frase" en la 'Juana de Arco', de Honegger, en el Gran Teatre del Liceu, con Ingrid Bergman como Juana de Arco y con dirección de Roberto Rossellini, en 1954.

Crítico con la petición de la presidenta de la Unión Europea de crear un "ministerio de la verdad" y reclamando que vuelva Voltaire para "salvarnos" por ello, ha afirmado que le gustaría mucho trabajar en una obra sólo con Josep Maria Pou, aunque no acaban de encontrar cuál podría ser.

En este mirar hacia adelante, se ha hecho suya, asimismo, una frase de 'Lady Núria Espert' cuando una vez le pidieron sobre su jubilación. "Ella, con su ironía, inteligencia y sentido del humor dijo, perdone, yo no tengo la vida interior que tiene la mayoría de la gente para quedarme en casa", ha apuntado. EFE

id/rq/mcm

(foto)