El BNG cierra la campaña de reconciliación interna bajo el liderazgo de Ana Pontón

El Multiúsos Fontes do Sar de Santiago ha rujido este viernes en el cierre de la campaña electoral del Bloque Nacionalista Galego (BNG) que ha desbordado las previsiones de acoger 2.000 personas --han tenido que retirar varias lonas inicialmente colocadas hasta las 3.000 personas-- en una campaña que, en palabras del candidato Dani Castro (número dos por Lugo) ha sido "un campañón". Ha sido, también el final de un camino de reconciliación interna que ha cerrado filas en torno al liderazgo de Ana Pontón y que ha desembocado en una de los abrazos más simbólicos, el del histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, con el que fuera su sucesor al frente del Bloque Anxo Quintana, una sucesión convulsa del que logró --hasta ahora-- el techo electoral en votos y de quien fue el único --después y por el momento-- miembro del Gobierno gallego. La carrera hacia las urnas del BNG comenzó en diciembre con la convocatoria electoral. Al poco de arrancar, la formación nacionalista volvió a convocar a todos los cargos muninicipales y comarcales a una convención para hacerles ver que era "posible" el "cambio" político y movilizar. Otro de los hitos de la precampaña sucedió el 14 de enero, cuando la propia Ana Pontón y el portavoz nacional de Anova, Martiño Noriega, firmaron un acuerdo de intenciones, un largo recorrido del que también formó parte el propio Beiras, quien fue el primero en salir públicamente en junio de 2023 para pedir el voto al BNG en las elecciones generales del 23 de julio tras explorar durante una década las alianzas con la izquierda federal. El abrazo de Beiras y Quintana vino precedido de otros reencuentros. El del que fuera eurodiputado del BNG Camilo Nogueira con el propio Beiras, a quien también se acercó el que fuera conselleiro de Medio Rural y otro de los históricos en el BNG Alfredo Suárez Canal. "Un cambio que nos está uniendo a miles, que incluso mucha gente que no caminó junta estemos hoy aquí", ha manifestado la portavoz nacional y candidata del BNG a la Xunta, Ana Pontón, quien ha vuelto a simbolizar esta unión en Carmen Santos (ex líder de Podemos), Camilo Nogueira y Xosé Manuel Beiras. "Esta fuerza es la que pone de los nervios porque hay un país que los va a poner en la oposición", ha proclamado Ana Pontón, que ha puesto en pie al pabellón de Sar. CAMPAÑA ELECTORAL En el acto de la mañana de este viernes, previo al mitin fiesta de cierre que los nacionalistas han programado en el Mulitusos do Sar en Santiago de Compostela, Ana Pontón también tuvo palabras de agradecimiento para todos los candidatos por el esfuerzo de estos días, para el equipo de campaña y para todo el colectivo que conforma la prensa por el seguimiento. Lo hizo en un acto en el que se dieron cita todos los integrantes de la candidatura en la compostelana plaza de Feixoo con dos objetos: la papeleta del BNG y una chapa con el lobo con piel de cordero que diseñó el PP para atacar a los nacionalistas por sus relaciones con Bildu, que han centrado la última fase de la campaña electoral. Los nacionalistas gallegos han hecho suya la imagen y se la han puesto en la solapa para un cierre de campaña en la que han recibido apoyos de diversa índole. Desde el nobel Adolfo Pérez Esquivel, al ex presidente de Uruguay José Mujica; a nombres destacados de la cultura como la actriz Mabel Rivera o el actor Antón Durán 'Morris', junto con un centenar de grupos musicales, el periodista Ignacio Ramonet, el marinero y divulgador Rogelio Santos o la tiktoker Totakeki. Este viernes también el BNG dio a conocer el manifiesto 'Por el Cambio', en el que además de algunos de los citados agentes culturales, se encuentran destacados nombres como la gaiteira Mercedes Peón, la poeta Lua Mosquetera, la escritora Berta Dávila, Mondra, las actrices Beatriz Campos y Melania Cruz y el cineasta Alfonso Zarauza. En la línea de la reconciliación interna, también hubo un acto con Xosé Manuel Beiras y Martiño Noriega en el que cerraron filas con el liderazgo de Ana Pontón. Además del "simbolismo" --dicho por sus propios dirigentes-- del apoyo de los 'irmandiños', esta campaña que ha tenido un fuerte apoyo en redes sociales con todos los candidatos y llegando a un público más joven que, en algunos casos es la primera vez que votan, también ha dejado otras instantáneas, una de ellas, la última publicada por Ana Pontón con la ex conselleira Teresa Táboas en Pontevedra, compartiendo impresiones y un café juntas. También ha sido la campaña de varios mítines del que fuera vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, que acudió en la noche de este viernres al Multiusos de Sar, y de que alcaldes como el de Sada, Benito Portela (ex BNG y ahora de Sadamaioría), compartiese un reparto de propaganda también junto al ex diputado Antón Sánchez y la aspirante a presidenta.