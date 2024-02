Marta Lois (Sumar Galicia): "Si dejamos a Rueda fuera, me comprometo el primer día a negociar una coalición"

La cabeza de lista de Sumar Galicia y número uno por A Coruña, Marta Lois, ha explicitado este sábado, segundo día de la carrera electoral, la convicción de que la formación laborista conseguirá entrar en el Parlamento de Galicia y, no solo, eso, ha afirmado: "Si dejamos a Rueda fuera, me comprometo el primer día a negociar una coalición". Lois es la candidata que con más claridad ha abordado un eventual gobierno de coalición, como el del Estado, y la primera que ha introducido esta cuestión en un mitin electoral, a un día de que las tres fuerzas políticas coincidan en la manifestación en defensa de la sanidad pública, en Santiago de Compostela. Esta movilización, que estaba fijada antes de que se supiese la cita electoral, supondrá la primera coincidencia de las fuerzas de la izquierda en esta carrera hacia las urnas y tendrá lugar un día antes del debate electoral de la CRTVG, en la que también estará. "Cuando dejemos a Rueda fuera, porque si se vota a Sumar, Rueda cae, me comprometo desde el primer día a negociar un gobierno de coacilición, en el que Sumar Galicia va a empujar las políticas transformadoras y valientes que necesita nuestro país", ha enfatizado Marta Lois, quien ha apelado también al voto feminista para conseguir el cambio político en quince días. Lois ha estado arropada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Yolanda Díaz, y su sucesor en la portavocía en el Congreso, Íñigo Errejón, además del ex regidor ferrolano y candidato, Jorge Suárez. (HABRÁ AMPLIACIÓN)