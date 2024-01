Mostovói admite que el Celta está "bastante mal", pero exime a Rafa Benítez

Moscú, 12 ene (EFE).- El ruso Alexandr Mostovói, exjugador del Celta de Vigo, reconoció hoy que ve "bastante mal" a su antiguo equipo, aunque exime al entrenador, Rafa Benítez.

"Al Celta lo veo bastante mal. Están abajo. Menos mal que ganaron el fin de semana ante el Betis" (2-1), comentó a EFE.

El "zar", como es conocido en Vigo, cree que el equipo celtista debe ir "poco a poco", pero tiene que empezar a ganar, ya que los empates no son suficientes para salir del descenso.

Al mismo tiempo, restó importancia al nombre del técnico, ya que "son los jugadores los que saltan al campo".

"No me importa el entrenador, sino los jugadores que saltan al campo. Los entrenadores no juegan", insiste el ruso, que se está sacando el carné de entrenador en Rusia.

Considera que "mucha gente se equivoca" al pensar que el entrenador hace milagros.

"Por ejemplo, Pep Guardiola. Si le das el Celta o el Osasuna, ¿ganará la liga? No la va a ganar", señala a sus 55 años.EFE

mos/jl