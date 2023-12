Baraja: "La diferencia de dar un paso adelante en la clasificación pasa por sumar fuera"

Valencia, 7 dic (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró este jueves en la previa del partido ante el Getafe que “la diferencia de dar un paso adelante o no” en la clasificación “pasa por sumar fuera de casa” y, tras “un buen partido en Girona, hay que refrendarlo” en el Coliseum.

“Tenemos que ser capaces de jugar a lo que venimos jugando en diferentes escenarios y competir, y el Getafe es un equipo que es intenso en los duelos, que es presionante, que no te deja el control de juego”, comentó Baraja, que informó que el capitán Jose Luis Gayà no estará ante el Getafe.

Expuso el entrenador vallisoletano que la remontada del Girona “no es una cuestión sólo de los últimos minutos” sino también de la calidad del club catalán y de que “cuando llegas al minuto 80 en un campo rival, te empuja y te envía centros laterales”.

“Dos acciones puntuales y el cansancio nos lleva a perder el encuentro, pero no puedo tirar a la basura ochenta minutos por diez en los que no estamos bien”, subrayó Baraja preguntado sobre la labor del Valencia en los últimos minutos de juego como visitante, tras perder siete puntos en los minutos finales de sus últimas seis visitas ligueras.

Por ello, aseveró que tienen que estar “especialmente concentrados y sentir el partido” para sacar un buen resultado en el Coliseum: “No podemos tener la ligereza de no ver que cada partido es fundamental para el club. Un jugador del Valencia debe ir motivado a todos los campos”.

Consultado por las conclusiones que sacó del partido ante el Arosa, en el que el Valencia ganó por la mínima ante un club de quinta categoría, dijo que no sacó muchas, porque pese a sufrir, “hay otras circunstancias difíciles de valorar, como que el terreno de juego no estaba bien, que no se podía manejar el partido” y que eso hizo que acabara siendo un partido abierto.

Subrayó que todos los jugadores, tanto los que juegan más como los que no, siguen un proceso para volver a estar a su mejor nivel y que necesita a “todos los jugadores”. También expuso que, al igual que Gayà no estará en el Coliseum, como tampoco lo estará el centrocampista portugués André Almeida.

Baraja explicó que el de este viernes será un partido “especial” para Hugo Duro, quien llegó al Valencia desde el Getafe, lo que supone un extra de motivación: “Espero que lo pueda trasladar al partido porque necesitamos que esté acertado”, dijo sobre el delantero.

Asimismo, comentó sobre Cenk que es una opción más para el lateral izquierdo, sobre todo “hasta que Jesús Vázquez coja ritmo” y con Yarek en la izquierda sustituyendo a Gayà.

Por último, se alegró de la vuelta del delantero alicantino Alberto Marí, que volvió ante el Arosa tras cuatro meses lesionado, y señaló que le da “otras opciones” que no tienen Duro y Yaremchuk, además de abrirle la puerta para empezar a jugar con dos delanteros. EFE

1012165

crn sm/og