Yolanda Díaz ve encaje a una amnistía y apunta como beneficiarios a procesados por "poner urnas" y agentes de autoridad

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha defendido este lunes que una futura ley de amnistía es "absolutamente constitucional" y ha señalado que existen "multiplicidad de supuestos" para los posibles beneficiados, citando a las "personas que han puesto urnas" y a los agentes de autoridad procesados, como sería el caso de los policías que participaron en el dispositivo contra el referéndum independentista del 1-O. "Hay multiplicidad de supuestos, hay personas que han puesto urnas; hay agentes de la autoridad que también están encausados por diferentes comportamientos. En definitiva, esta es la complejidad que tiene esta norma, pero sostengo, como muchos otros juristas en derecho, que es absolutamente constitucional", ha señalado Yolanda Díaz en una entrevista en La 1 de RTVE, recogida por Europa Press. Yolanda Díaz ha contestado que no podía "precisar" cuántas personas se verían beneficiadas al ser pregunta si serían miles, en aplicación a una futura ley de amnistía señalada como clave por ERC y Junts en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez y, de esta forma, poder reeditar el Gobierno de coalición. ENORME COMPLEJIDAD La líder de Sumar se ha remitido al equipo de juristas "de lo más representativo" que coordina Jaume Asens y ha insistido en que la Constitución no impide la amnistía, aludiendo también a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, ha reconocido que la norma es de "enorme complejidad". "La amnistía se aplica ante conflictos de carácter político y situaciones absolutamente excepcionales. Hablamos de la formalización de una ley que tiene que contar con los apoyos necesarios y la discusión está justamente en los márgenes de la misma, es decir, cuáles son los hechos y cuál es la distancia temporal y cuál es la afectación de las personas implicadas en este procedimiento", ha continuado. Yolanda Díaz ha abogado por "abordar Cataluña como una grandísima oportunidad para nuestro país". "Ese gran conflicto político que existió nunca debió de haber ocurrido", ha sostenido, remitiéndose al diálogo político. "Vivimos algo extraño en España y es que estamos judicializando lo que son realmente tareas o conflictos de carácter político", ha enfatizado. En este sentido, ha reiterado que ya han intercambiado desde Sumar documentos con el PSOE para abordar "contenidos", ya que la estructura del Gobierno se negociará después. Según ha señalado, el acuerdo está "todavía demasiado lejos" en cuestiones que defiende su formación como "más derechos", reducir la jornada laboral, "abordar los cuidados", la "reforma empresarial" y combatir la emergencia climática. FEIJÓO SE APAGA La ministra de Trabajo en funciones ha reiterado sus críticas por el intento de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusa de "carecer de principios" e "instrumentalizar la democracia a favor de su partido". "Vamos a un liderazgo del señor Feijóo que se apaga, que fracasa y que desde luego nos va a hacer perder el tiempo a los españoles y a las españolas durante casi un mes para una investidura que ya conocemos de antemano su resultado", ha sostenido, criticando que incumpla lo prometido en campaña electoral para ahora abrirse a dialogar con formaciones independentistas. En este sentido, Yolanda Díaz ha reclamado al PP que no hable de "cambalache" por la cesión de diputados para que ERC y Junts puedan formar grupos en el Congreso y Senado. "Le pido por favor a las fuerzas políticas que dejemos el derecho para los tribunales y el resto hagamos política", ha concluido.